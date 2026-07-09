18 साल से कम उम्र की लड़की नाबालिग, उससे शादी भी अवैध... हाईकोर्ट ने कहा ... POCSO+ रेप माना जाएगा

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसलों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बच्ची के साथ विवाह और वैवाहिक संबंधों को कानून संरक्षण नहीं देता. अदालत ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधान किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर हैं.
18 साल से कम उम्र में शादी पर क्या कहा कोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसलों में स्पष्ट किया कि यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसका विवाह कानूनी सुरक्षा का आधार नहीं बन सकता. अदालत के अनुसार नाबालिग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना पॉक्सो एक्ट के दायरे में अपराध हो सकता है. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 का उल्लेख करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध, चाहे उसकी सहमति हो या नहीं, कानून की नजर में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.
नाबालिग पत्नी को पति के साथ रहने की नहीं मिली अनुमति
एक मामले में 17 वर्षीय लड़की ने बालिग युवक से विवाह किया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नाबालिग को वयस्क पति के साथ रहने की अनुमति देना कानून के विपरीत होगा, क्योंकि इससे पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन की आशंका पैदा होती है. इसी आधार पर अदालत ने युवती को बालिग होने तक सरकारी आश्रय गृह में रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि साथ रहने पर शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ की दलील भी खारिज
एक अन्य मामले में बुलंदशहर की घटना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यदि प्यूबर्टी को विवाह योग्य आयु माना जाता है, तब भी यह प्रावधान देश के मौजूदा कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो.
रेस्क्यू टीम पर हमले के मामले में FIR रद्द करने से इनकार
यह टिप्पणी उस याचिका पर आई जिसमें बुलंदशहर में कथित बाल विवाह रोकने पहुंची पुलिस और चाइल्डलाइन टीम पर हमला करने के आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला बनता है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. अदालत ने रेस्क्यू टीम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकना और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करना कानून का स्पष्ट उद्देश्य है.