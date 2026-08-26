यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, क्या सहयोगियों की बढ़ती दावेदारी बिगाड़ेगी BJP का समीकरण?

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है. केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान अब यूपी की सियासत में अपनी पार्टी को मजबूती से उतारने की तैयारी कर रहे हैं. लोजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी का कहना है कि एनडीए के साथ सीटों को लेकर समझौता हुआ तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो पार्टी अकेले सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है.
प्रयागराज से होगा चुनावी शंखनाद
लोजपा के यूपी प्रभारी और बिहार से सांसद अरुण भारती के मुताबिक, चिराग पासवान जल्द ही प्रयागराज पहुंचेंगे. यहां नवसंकल्प महासभा के जरिए पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने का औपचारिक ऐलान करेगी. इस कार्यक्रम में पूर्वांचल पर खास फोकस रहेगा. पार्टी की ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जुटाने की तैयारी है.
अरुण भारती ने बताया कि नवसंकल्प महासभा में पूर्वांचल के 25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा. चिराग पासवान के प्रयागराज आने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है.
403 सीटों पर तैयारी, गठबंधन नहीं तो अकेले चुनाव
लोजपा की तरफ से साफ किया गया है कि पार्टी फिलहाल प्रदेश की सभी 403 सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारियां कर रही है. पार्टी का कहना है कि अगर एनडीए में सम्मानजनक सीट बंटवारा होता है तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा. लेकिन अगर सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो लोजपा अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेगी.
इस फैसले ने यूपी में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की चुनौती को और बड़ा कर दिया है. पहले से ही कई सहयोगी दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं. ऐसे में लोजपा के भी यूपी की सभी सीटों पर तैयारी करने से बीजेपी के सामने सहयोगियों को साधने की चुनौती बढ़ सकती है.
पहले से ही सीटों को लेकर दबाव बना रहे सहयोगी
यूपी में एनडीए के कई सहयोगी दल अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में हैं. निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद लगातार आरक्षण और ज्यादा सीटों की मांग को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल भी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है.
इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) भी यूपी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. ऐसे में आने वाले समय में एनडीए के भीतर सीट बंटवारा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.
पूर्वांचल पर चिराग की नजर
चिराग पासवान के प्रयागराज से चुनावी अभियान की शुरुआत करने के फैसले को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पूर्वांचल यूपी की राजनीति में बेहद अहम क्षेत्र है और यहां बड़ी संख्या में दलित, पिछड़ा और अन्य सामाजिक समूह चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं. लोजपा इसी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है.