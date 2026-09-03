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चित्रकूट हादसा: नाले में उफान के बीच ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर 3 की मौत; SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू

चित्रकूट में भीषण बारिश का कहर देखने को मिला है. कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और दो लोग घायल हैं. मरने वालों में डेढ़ साल की बच्ची भी है.

Written ByAtul MishraEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:56 AM IST
चित्रकूट हादसा: नाले में उफान के बीच ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर 3 की मौत; SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू
Image Credit: Chitrakoot news

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Atul Mishra

Atul Mishra

अतुल मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर आफ जर्नलिज्म कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. 2017 से पत्रकारिता क्षेत्र में है बांदा और चित्रकूट जिले में जनसंदेश  भारत समाचार, नेशनल वॉइस इंडिया वॉइस, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया समेत आधा दर्जन से अधिक न्यू चैनल और समाचार पत्रों में कार्य किया. बुंदेलखंड में क्राइम एवं दस्यु समस्या के साथ-साथ बुंदेलखंड में किसानों की समस्या, बदहाली, वाटर क्राइसिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने में लगातार चर्चाओं में रहे हैं. 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.

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