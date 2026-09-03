चित्रकूट हादसा: नाले में उफान के बीच ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर 3 की मौत; SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू

अतुल मिश्रा/चित्रकूट: उत्तर प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच चित्रकूट जिले से एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है. कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बराछ गांव में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से पिता और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और एक अन्य बेटे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. SDRF की टीम मौके पर कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बराछ गांव की घटना है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में गम का माहौल है.