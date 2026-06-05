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सीएम योगी के जन्मदिन और 'विश्व पर्यावरण दिवस' पर दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा जनसैलाब, CM की दीर्घायु के लिए की पूजा-अर्चना

सीएम योगी के जन्मदिन पर त्रिवेणी संगम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया. प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर लिया पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया. सभी ने CM योगी को अपने अंदाज में दी बधाई

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:17 AM IST
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Prayagraj News
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है. इस खास मौके पर पूरे संगम नगरी प्रयागराज सहित पूरा प्रदेश में उत्साह का माहौल है. लोग अपने-अपने तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. चूंकि आज ''विश्व पर्यावरण दिवस'' भी है, इसलिए संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के तट पर बने दशाश्वमेध घाट(यह वही घाट है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद पहला यज्ञ किया था) पर अनोखा और पावन संगम देखने को मिला.

 गंगा के तट पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने मां गंगा के आंचल में खड़े होकर एक बड़ा संकल्प लिया. चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य, लंबी आयु और देश के नेतृत्व की कामना के साथ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और हाथ में पौधे लेकर पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया. 

इस विशेष अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर सुबह से ही भक्तों और सेवादारों का तांता लगा हुआ है. मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों ने मां गंगा की विशेष महाआरती का भी आयोजन किया. हर साल की तरह इस साल भी योगी जी के जन्मदिन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. दशाश्वमेध घाट पर सभी भक्त लोग मिलकर मां गंगा के तट पर योगी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

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पर्यावरण बचाने का संकल्प
पर्यावरण बचाने के लिए भी सबने संकल्प लिया और आरती की.  सभी ने बड़े उत्साह के साथ पूजन करने के बाद मां गंगा से आशीर्वाद मांगा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीर्घायु और इसी प्रकार से प्रदेश की बागडोर संभाल कर जनता की सेवा करते रहे.

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