/प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी ने ‘एकता नौका रेस’ को दिखाई हरी झंडी, लाभार्थियों को बांटी सहायता और किया लेटे हनुमान जी का दर्शन

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Prayagraj News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को संगम नगरी प्रयागराज का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता के नायक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर यमुना नदी में आयोजित 'एकता नौका रेस' (कैनोइंग मार्च परेड) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस खास मौके पर कालिंदी (यमुना) की लहरें ऐतिहासिक नौका रेस की साक्षी बनीं. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मजबूत अखंड भारत के विचारों से देश की एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस परेड में दो दर्जन से अधिक नौकाओं के साथ 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
लाभार्थियों को बांटीं मोटराइज्ड ट्राई साइकिल और सरकारी मदद
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया और सहायता राशि व सामग्रियां वितरित कीं. बता दें कि सीएम ने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित कीं. इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर बच्चों का अन्नप्राशन कराया और महिलाओं को फलों की टोकरी भेंट की. मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को बैग, कॉपियां और चॉकलेट आदि बांटे और उनसे आत्मीय बातचीत की. उन्होंने वहां लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया.
सीएम योगी के हाथों विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हुए सम्मानित
सुप्रिया निषाद- क्याकिंग में स्वर्ण पदक विजेता
सुधांशु भारती- कैनोइंग में स्वर्ण पदक विजेता
नीलू देवी मौर्या- सोलर दीदी का नियुक्ति पत्र
मोनी केसरवानी- सोलर दीदी का नियुक्ति पत्र
अंजलि जायसवाल- 5 लाख का चेक
सुनीता देवी- चार लाख का चेक
सीता देवी को सफाई किट
रवि को सफाई किट
सुबोध कुमार- पीएम शहरी आवास योजना के तहत चाबी
कल्पना केसरवानी– पीएम शहरी आवास योजना के तहत चाबी
शिखा- पीएम स्वनिधि के तहत चेक
आदित्य कुमार- पीएम स्वनिधि के तहत चेक .
लेटे हनुमान जी के किए दर्शन, कॉरिडोर के निर्माण कार्य का जायजा लिया
मेला प्राधिकरण कार्यालय में लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध 'बड़े हनुमान जी' (लेटे हनुमान जी) मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया.
मंदिर के प्रमुख महंत बलवीर गिरि ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बन रहे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का बारीक निरीक्षण किया. चूंकि कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है, इसलिए सीएम ने इसके तेजी से पूरा होने और क्षेत्र को बाढ़ के खतरों से सुरक्षित रखने के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. बड़े हनुमान जी के दर्शन और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री मेला प्राधिकरण कार्यालय के लिए रवाना हो गए.