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प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी ने ‘एकता नौका रेस’ को दिखाई हरी झंडी, लाभार्थियों को बांटी सहायता और किया लेटे हनुमान जी का दर्शन

Prayagraj News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर आयोजित ‘एकता नौका रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता और सम्मान प्रदान किया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:26 PM IST
प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी ने ‘एकता नौका रेस’ को दिखाई हरी झंडी, लाभार्थियों को बांटी सहायता और किया लेटे हनुमान जी का दर्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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