/प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी ने ‘एकता नौका रेस’ को दिखाई हरी झंडी, लाभार्थियों को बांटी सहायता और किया लेटे हनुमान जी का दर्शन

Prayagraj News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को संगम नगरी प्रयागराज का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता के नायक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर यमुना नदी में आयोजित 'एकता नौका रेस' (कैनोइंग मार्च परेड) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस खास मौके पर कालिंदी (यमुना) की लहरें ऐतिहासिक नौका रेस की साक्षी बनीं. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मजबूत अखंड भारत के विचारों से देश की एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस परेड में दो दर्जन से अधिक नौकाओं के साथ 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.