/फतेहपुर की योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गानों पर खर्च होता था... सपा पर गरजे सीएम योगी, छात्रों का भविष्य बिगाड़ने वालों को दी कड़ी चेतावनी

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Fatehpur: शनिवार को फतेहपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले दिन से स्पष्ट कर चुकी है कि परीक्षा में नकल, पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा, साथ ही उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय और संसद में आने वाले विधेयक से नकल माफियाओं पर और सख्त शिकंजा कसा जाएगा.
'फतेहपुर का पैसा सैफई में खर्च होता था'
अपने संबोधन की शुरुआत "सियावर रामचंद्र की जय" के उद्घोष से करते हुए मुख्यमंत्री ने दोआबा की धरती, स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को नमन किया. उन्होंने दावा किया कि फतेहपुर की योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गानों पर खर्च कर दिया जाता था...सैफई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, यही 'वे' लोग करते थे...ये नकल माफिया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत हैं. उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपेक्षित थीं, जबकि युवाओं के अधिकारों पर भी डाका डाला जाता था.
युवाओं, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है.
विकास और सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अब माफिया तथा अपराधियों के लिए केवल जेल या कानून का कठोर दंड ही विकल्प है. उन्होंने दावा किया कि महिलाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. फतेहपुर में नर्सिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और अन्य विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अब आकांक्षी नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर विकास की बजाय कब्जे और भ्रष्टाचार की राजनीति करने का आरोप भी लगाया.