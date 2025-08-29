CM Yogi in Pratapgarh: सीएम योगी शुक्रवार को प्रतापगढ़ पहुंचे. इस दौरान उन्‍होंने संभल हिंसा को लेकर न्‍यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर सपा-कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम योगी ने कहा कि संभल हिंसा मामले पर आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था?, कैसे उनकी डेमोग्राफी को उनकी जनसंख्यकी को काम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे?.

'कैसे दंगें करवाकर पलायन करवाया जाता था'

सीएम योगी ने कहा कि कैसे दंगें करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्र को, लेकिन आज यह डबल इंजन की सरकार है डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दूसरा हाथ आगे करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है. अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं".

बहन-बेटियों की इज्‍जत पर हाथ डाला तो...

जीआईसी मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज INDI गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन बनकर रह गया है. सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों में कानून व्‍यवस्‍था को लेकर भी हमला बोला. उन्‍होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार है, अगर किसी ने बहन-बेटियों की इज्‍जत पर हाथ डाला तो आगले चौराहे पर उसका खेल खत्‍म कर दिया जाता है. सीएम योगी ने प्रधानमंत्री पर अपशब्‍द भाषा का प्रयोग करने के मामले में राहुल गांधी और तेजस्‍वी यादव को निशाने पर लिया.

'पिछली सरकार ने प्रतापगढ़ को माफ‍िया दिया'

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछली सरकार ने एक जिला एक माफिया को बढ़ावा दिया, हालांकि हमारी डबल इंजन सरकार ने एक जिला एक उत्पाद और एक मेडिकल कॉलेज दिया है. पहले प्रतापगढ़ में विकास नहीं होता था. आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है. बीजेपी सरकार किसानों के साथ है. पहले विकास योजनाओं में माफिया डकैती डालते थे. पिछली सरकार ने प्रतापगढ़ को माफिया दिया. अब प्रतापगढ़ की पहचान आंवले के लिए है.

