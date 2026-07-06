अशोक सिंघल से अटल तक... तीन महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण, CM योगी ने गिनाया राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष

मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल जी के योगदान को नमन करते हुए कहा कि 1980 के दशक में जब 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा गूंजता था, तब बिना किसी जाति, क्षेत्र या भाषा के बंधन के युवाओं ने सिंघल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को गति दी. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म, राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया. इस मौके पर विहिप काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह ने भी विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद हर्ष का विषय है. अयोध्या आंदोलन की रणनीति इसी संगम नगरी में अशोक सिंहल जी की अगुवाई में बनती थी. यह प्रेरणा स्थल हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देगा.