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अशोक सिंघल से अटल तक... तीन महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण, CM योगी ने गिनाया राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष

Prayagraj News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कालीघाट स्थित प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए विकास और विरासत को साथ लेकर चलने पर जोर दिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:55 PM IST
अशोक सिंघल से अटल तक... तीन महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण, CM योगी ने गिनाया राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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