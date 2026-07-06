अशोक सिंघल से अटल तक... तीन महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण, CM योगी ने गिनाया राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष

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प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे. अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी ने विकास और विरासत के संगम को रेखांकित करते हुए यमुना तट स्थित कालीघाट पर नवनिर्मित 'प्रेरणा स्थल' का लोकार्पण किया. यहाँ उन्होंने देश की तीन महान विभूतियों पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी बाजपेई, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंहल की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज नगर निगम के इस प्रयास की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'विकास भी और विरासत भी' की सोच को प्रयागराज नगर निगम ने इस प्रेरणा स्थल के रूप में धरातल पर उतारने का बेहतरीन काम किया है.
राम मंदिर आंदोलन की रणनीति का केंद्र रही संगम नगरी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्षों को याद किया. उन्होंने कहा, "आज अयोध्या में जो भव्य श्रीराम मंदिर हम देख रहे हैं, वह करोड़ों रामभक्तों के त्याग, तप और संघर्ष का परिणाम है. यह देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने पूज्य संतों के नेतृत्व में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था.
मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल जी के योगदान को नमन करते हुए कहा कि 1980 के दशक में जब 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा गूंजता था, तब बिना किसी जाति, क्षेत्र या भाषा के बंधन के युवाओं ने सिंघल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को गति दी. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म, राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया. इस मौके पर विहिप काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह ने भी विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद हर्ष का विषय है. अयोध्या आंदोलन की रणनीति इसी संगम नगरी में अशोक सिंहल जी की अगुवाई में बनती थी. यह प्रेरणा स्थल हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देगा.
राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन और हनुमान जी की पूजा-अर्चना
प्रतिमाओं के अनावरण के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता का भी भव्य उद्घाटन किया. इसके पश्चात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन-पूजन किया. दोनों नेताओं ने बजरंगबली के दरबार में विधि-विधान से आरती उतारी और राज्य की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की.