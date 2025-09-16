Kaushambi News: 40 दिन में 12 बार डसा लेकिन सपेरे के आगे 5 मिनट न टिका, पकड़ा गया लड़की को बार-बार डसने वाला कोबरा
Kaushambi News: 40 दिन में 12 बार डसा लेकिन सपेरे के आगे 5 मिनट न टिका, पकड़ा गया लड़की को बार-बार डसने वाला कोबरा

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक लड़की को पिछले 40 दिनों से बार - बार डसने वाला कोबरा सांप पकड़ लिया गया है. हैरान करने वाली इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:20 PM IST
Pramod Kumar Gaur/Kaushambi: कौशांबी के सिराथू तहसील के भैंसहापर गांव में 15 साल की लड़की को 40 दिन में 12 बार डसने वाले कोबरा का आतंक खत्म हो गया है. 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सपेरे ने कोबरा सांप को काबू में कर लिया. जिसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया. वन विभाग की टीम कोबरा सांप को पकड़ कर ले गई. 

क्या है पूरा मामला
कौशांबी के सिराथू तहसील के भैंसहापर गांव में पिछले 40 दिन से एक 15 साल की लड़की की जान का दुश्मन बना कोबरा सांप आखिर पकड़ लिया गया है. बताया जाता है कि यह सांप लड़की को पिछले 40 दिन में 12 बार काट चुका था. लड़की इतनी भयभीत थी कि सो भी नहीं पाती थी. उसे सोते जागते सांप ही दिखाई देता है. ऐसा में घर वालों के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि क्या वाकई  लड़की कोई सांप काटता है या फिर यह उसका वहम है. 

परिजनों का कहना है कि 22 जुलाई को खेत जाते समय पहली बार सांप ने 15 साल की रिया को काटा तो इलाज के बाद वह ठीक हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से सांप के डसने की घटनाएं होने लगीं. 27 से 30 अगस्त के बीच ही चार बार सांप ने हमला किया. इलाज में जमा पूंजी खत्म होने के बाद परिवार ने झाड़-फूंक का सहारा लिया. लगातार घटनाओं से घबराकर छोटे भाई-बहन ननिहाल चले गए और परिवार ने भी अस्थायी रूप से गांव छोड़ दिया. 

ऐसा पकड़ा गया काला कोबरा
मंगलवार की सुबह बच्ची के पिता ने घर में बड़ा काला सांप देखा. तुरंत स्थानीय सपेरों को बुलाया गया. करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आधा दर्जन लोगों ने मिलकर सांप को पकड़ लिया. रिया के परिजनों का कहना है कि सांप बेहद बड़ा और खतरनाक है. फिलहाल वन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है. लेकिन जिस तरह एक ही बच्ची को बार-बार सांप ने डसा, उसने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है. 

kaushambi latest news

;