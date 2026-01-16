Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कोडीन कफ़ सिरप कंपनी के निदेशकों को झटका, HC का राहत देने से इंकार, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की पत्नी से पूछताछ

UP Codeine Cough Syrup Case: कोडीन कफ़ सिरप बनाने वाली कंपनी के निदेशकों को High court से बड़ा झटका लगा है.  कोडीन कफ सिरप मामले में बर्खास्त कर जेल भेजे गए सिपाही आलोक सिंह की पत्नी से ईडी ने पूछताछ की. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:39 AM IST
Allahabad High Court (file)
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: कोडीन कफ़ सिरप बनाने वाली कंपनी के निदेशकों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने कंपनी के निदेशकों को राहत देने से इंकार कर दिया है. गौतमबुद्धनगर के फेज 3 थाने में कंपनी के निदेशकों पर एफआईआर 2024 में दर्ज हुई है .

ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं में एफआईआर 
मेसर्स मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों पर  एफआईआर दर्ज है. ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं में  एफआईआर दर्ज है. कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप में जहरीले तत्व मिलाने का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की सिरप के सेवन से मौत हुई है. 

आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. निचली अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को सम्मन आदेश जारी किया है, जिसको लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इंकार किया है.

बर्खास्त सिपाही की पत्नी से ईडी की पूछताछ
कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की पत्नी उषा सिंह से गुरुवार को कई घंटों तक पूछताछ की.  पूछताछ के दौरान आलोक सिंह की पत्नी ईडी अधिकारियों को यह नहीं बता पाई कि इतनी महंगी कोठी बनाने के लिए पैसा कहां से आया.  ईडी के अफसरों ने बीते सप्ताह लखनऊ जिला जेल में बंद बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह से पूछताछ की थी.  ईडी ने आलोक सिंह के पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) का ब्योरा खंगाला है, जिसमें उसकी आय लाखों रुपये में दर्शाई गई है. 

 रेड कॉर्नर नोटिस जारी 
कोडीन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल और उसके साथी आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है. मामले की जांच कर रही SIT ने CBI को पत्र लिखकर एक्शन की अपील की थी. इस पूरी जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी दुबई में छिपे हो सकते हैं, ऐसे में दुबई में इंटरपोल की मदद से उसके प्रत्यर्पण की कवायद भी तेज हो गई है.

Prayagraj news: माघ मेले में देर रात फिर लगी आग, शिव धर्मार्थ कल्याण संस्थान का टेंट जलकर राख, एक व्यक्ति झुलसा
 

 

