यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 8 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' में प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी

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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस अब छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने 8 अगस्त को संगम नगरी प्रयागराज में "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम का ऐलान किया है. इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के भी शामिल होने की सूचना है. इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ-साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है.
छात्रों को सबसे बड़ा हथियान बनाने की तैयारी में कांग्रेस
उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस अब युवाओं और छात्रों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है. नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, छात्रसंघ चुनाव और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी युवाओं के बीच जा रही है. पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों के जरिए वह युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकती है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का गणित थोड़ा सा अलग है. यहां जातीय आधार पर वोटों की अधिक गोलबंदी दिखाई देती है. इस लिहाज से छात्रों और युवाओं के सहारे यूपी में सियासी जमीन बना पाना इतना आसान नहीं है.
पूर्वांचल के जिलों से बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने का अनुमान
बता दें कि पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस 'छात्रों की गूंज' अभियान चला रही है. 'छात्रों की गूंज' का पहला चरण 17 जून को कोटा में आयोजित हुआ था. इसके बाद 17 जुलाई को दूसरा चरण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया था. अब इसी अभियान का तीसरा चरण संगमनगरी प्रयागराज में 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. कांग्रेस की माने तो प्रयागराज में होने वाले तीसरे चरण में प्रयागराज के अलावा कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मीरजापुर, वाराणसी समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों से छात्रों के पहुंचने की संभावना है.
लाख संख्या में पहुंचेंगे छात्र
कार्यक्रम के समन्वयक व कांग्रेस युवा नेता विवेकानंद पाठक ने बताया कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हैं. इस दौरान राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे. उन्होंने बताया कि छात्र संवाद में हिस्सा लेने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना पंजीकरण करा चुके हैं. प्रयागराज के केपी ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं. सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है.
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