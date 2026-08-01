यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 8 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' में प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी

छात्रों को सबसे बड़ा हथियान बनाने की तैयारी में कांग्रेस

उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस अब युवाओं और छात्रों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है. नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, छात्रसंघ चुनाव और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी युवाओं के बीच जा रही है. पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों के जरिए वह युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकती है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का गणित थोड़ा सा अलग है. यहां जातीय आधार पर वोटों की अधिक गोलबंदी दिखाई देती है. इस लिहाज से छात्रों और युवाओं के सहारे यूपी में सियासी जमीन बना पाना इतना आसान नहीं है.