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यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 8 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' में प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी

Prayagraj News: कांग्रेस प्रयागराज में 8 अगस्त को "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पहुंचने की संभावना है.

Written ByMohammad GufranEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 01, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:35 PM IST
यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 8 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' में प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी
Image Credit: Social Media

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Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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UP में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 8 Aug को प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल
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