यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की, प्रयागराज में मंच पर चढ़ने को लेकर बवाल

मंदिर से चढ़ावा चोरी की

कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जिस राम का इन्होंने इस्तेमाल किया. उन्हीं की आस्था की इन्होंने हत्या की, मंदिर से चढ़ावा तक चोरी हो गया. इससे पता चलता है कि ये न तो अगड़ों के हैं और न ही पिछड़ों के हैं, न गरीबों के और न ही मजदूरों के हैं, न किसानों के हैं और न दलितों आदिवासियों के हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें यानि बीजेपी को न्यायालयों और जांच एजेंसियों पर भी विश्वास नहीं है. इन्होंने एनकाउंटर के नाम पर पुलिस को हत्यारा बना दिया है. इनकी सरकार में सैकड़ों ब्राह्मणों, दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों की हत्या कर दी गई. इससे तो यही लगता है कि ये हत्यारों की सरकार हो गई है.