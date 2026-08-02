यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की, प्रयागराज में मंच पर चढ़ने को लेकर बवाल

राज्य चुनें
Prayagraj News: प्रयागराज में 8 अगस्त को प्रस्तावित राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने शिक्षा का बजट इतना महंगा कर दिया है कि आज युवाओं को एक साधारण सी डिग्री के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहें हैं. इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं मंच पर चढ़ने को लेकर नोकझोंक भी हो गई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दो करोड़ रोजगार देने का वादा फेल
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आज मेडिकल, इंजीनियरिंग, लाॅ और मैनेजमेंट की डिग्री के लिए 15 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया कि इतनी महंगी शिक्षा के खर्च को उठा पाना किसी भी वर्ग के लिए आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तो दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार तो नहीं दिया बल्कि शिक्षा को महंगा किया और सरकारी स्कूलों को ही बंद कर दिया. लाखों बच्चों पर स्कूलों के बंद होने का असर पड़ा है.
बीजेपी धर्म और राम के नाम का इस्तेमाल कर सत्ता में आई
राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार पर चढ़ावा चोरी, विधायक चोरी, सांसद और पार्टियों को चुराने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता में आई और उन्हीं राम के मंदिर से चढ़ावे को चोरी कर लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे में तो ये राम के भी नहीं हुए. वहीं, शिक्षा के खर्च को महंगा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कहा आज माध्यम और गरीब वर्ग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जो सरकार देश के बच्चों को सस्ती शिक्षा भी न दे सके वह सरकार कहलाने के लायक नहीं है.
आज शिक्षा महंगी
उन्होंने कहा कि महंगी शिक्षा से पता चलता है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. ऐसे में अब इन्हें एक्सपोज करने के लिए राहुल गांधी ने आगे आने का फैसला लिया है. आने वाले समय में हम छात्रों से संवाद के जरिए छात्रों के अनुकूल सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे. 2029 में जब देश में चुनाव होगा तो केंद्र की सत्ता से भी इन्हें उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता करेगी.
मंदिर से चढ़ावा चोरी की
कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जिस राम का इन्होंने इस्तेमाल किया. उन्हीं की आस्था की इन्होंने हत्या की, मंदिर से चढ़ावा तक चोरी हो गया. इससे पता चलता है कि ये न तो अगड़ों के हैं और न ही पिछड़ों के हैं, न गरीबों के और न ही मजदूरों के हैं, न किसानों के हैं और न दलितों आदिवासियों के हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें यानि बीजेपी को न्यायालयों और जांच एजेंसियों पर भी विश्वास नहीं है. इन्होंने एनकाउंटर के नाम पर पुलिस को हत्यारा बना दिया है. इनकी सरकार में सैकड़ों ब्राह्मणों, दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों की हत्या कर दी गई. इससे तो यही लगता है कि ये हत्यारों की सरकार हो गई है.
सरकार न तो शिक्षा दे रही न ही रोजगार
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ये सरकार न तो शिक्षा दे सकती है और न ही रोजगार दे सकती है. सर्फ बुलडोजर से लोगों के घर उजाड़ सकती है, लेकिन घर बना नहीं सकती है. इसलिए इन्हें जवाब देने का समय आ गया है और हम इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे. वहीं, संसद के बाहर पप्पू यादव द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और पप्पू यादव सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भी राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर चोरी के प्रकरण की एफआईआर के लिए तहरीर दी गई तो 20 दिन बाद एफआईआर हुई और यहां तुरंत एफआईआर हो गई.
मंच पर चढ़ने को लेकर नोकझोंक
वहीं, कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कांग्रेसियों में जमकर नोकझोंक हो गई. मंच पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई. राजेंद्र पाल गौतम के सामने कार्यकर्ता धक्कामुक्की करने लगे. एक कार्यकर्ता को मंच से उतारने के लिए दूसरे कार्यकर्ताओं ने धक्कामुक्की की. करीब 56 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता अनुशासन के बजाय मर्यादाओं का मखौल उड़ा रहे हैं.