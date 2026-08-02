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यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की, प्रयागराज में मंच पर चढ़ने को लेकर बवाल

Prayagraj News: कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम संगमनगरी पहुंचे थे. इस दौरान मंच पर चढ़ने को लेकर कांग्रेस प्रभारी के सामने ही कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written ByMohammad GufranEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 02, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:14 PM IST
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की, प्रयागराज में मंच पर चढ़ने को लेकर बवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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