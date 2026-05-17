कौशांबी में बेटे के जन्म की अगली ही सुबह कूलर बना काल, करंट लगने से पिता की दर्दनाक मौत!

कौशांबी न्यूज: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर में बच्चे के जन्म की खुशियां चंद घंटों के भीतर ही गहरे मातम में बदल गईं. पिपरी थाना क्षेत्र के नौवापुर गांव में एक युवक की कूलर में पानी डालते समय करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि महज एक दिन पहले ही युवक के घर में बेटे ने जन्म लिया था. जिस घर में बच्चे की किलकारियों से उत्सव का माहौल था, वहां अगले ही दिन चीख-पुकार मच गई. इस हादसे के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

एक दिन पहले पिता बनने का सुख

दरअसल, नौवापुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार की शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी. शादी के बाद से ही परिवार में नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. बीते दिन जब मुकेश की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मुकेश पिता बनकर फूला नहीं समा रहा था और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था. रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही थीं, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है. अगले ही दिन एक छोटे से हादसे ने इस हंसते-खेलते परिवार की सारी खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं.

अस्पताल में डॉक्टरों ने तोड़ा दम

मिली जानकारी के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण मुकेश अपने घर में चल रहे लोहे के कूलर में पानी डालने गया था. इसी दौरान कूलर की बॉडी में अचानक कहीं से करंट उतर आया. जैसे ही मुकेश ने कूलर को छुआ, वह बिजली के जोरदार झटके की चपेट में आ गया और वहीं तड़पने लगा. घर के लोग जब तक कुछ समझ पाते और बिजली की सप्लाई बंद करते, तब तक मुकेश करंट की वजह से बुरी तरह झुलस चुका था. आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

इस दर्दनाक हादसे के बाद नौवापुर गांव में कोहराम मच गया. जो लोग सुबह तक बच्चे के जन्म की बधाई देने आ रहे थे, वे अब मुकेश के शव को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकेश के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक बेहद दुखद दुर्घटना है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की याद दिलाई है, लेकिन इस परिवार के लिए यह घाव कभी न भरने वाला साबित हुआ है.

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