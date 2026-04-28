जब ट्रांसफार्मर को भी लगने लगी गर्मी! संगम नगरी में बिजली मशीनों को ठंडा रखने के लिए लगे कूलर

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. सूर्य देव के तीखे तेवरों ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. गर्मी से राहत पाने के लिए घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशनर (AC), कूलर और पंखों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे बिजली की मांग अपने चरम स्तर पर पहुँच गई है.

बढ़ता लोड और तकनीकी चुनौतियां

जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, बिजली की खपत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते लोड और बाहर के उच्च तापमान के कारण बिजली के ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो रहे हैं. तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, जब ट्रांसफार्मर के भीतर का तेल एक निश्चित सीमा से अधिक गर्म हो जाता है, तो उसके फटने या ठप होने की संभावना बढ़ जाती है. प्रयागराज के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर के हीट होने से बिजली सप्लाई बाधित होने की खबरें आम हो गई थीं, जो जनता के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई थीं.

ट्रांसफार्मर के लिए कूलर

बिजली संकट से निपटने और आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रयागराज विद्युत विभाग ने एक नवाचार अपनाया है. विभाग अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील और भारी लोड वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए उनके सामने डेजर्ट कूलर और बड़े पंखे लगवा रहा है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर के तापमान को नियंत्रित करना है ताकि वे ट्रिप न हों और उनमें तकनीकी खराबी न आए. कई प्रमुख उपकेंद्रों और रिहायशी इलाकों में ये कूलर लगाए जा चुके हैं, जो 24 घंटे ठंडी हवा के जरिए मशीनों को राहत दे रहे हैं.

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संकट काल में प्रबंधन का उदाहरण

प्रयागराज विद्युत विभाग की यह 'कूलिंग तकनीक' सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि यह एक अस्थायी समाधान लग सकता है, लेकिन भीषण गर्मी में लोगों को अंधेरे और तपन से बचाने के लिए यह एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है. संगम नगरी के निवासियों ने विभाग के इस प्रयास की सराहना की है, क्योंकि इससे बिजली कटौती की समस्याओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है.

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