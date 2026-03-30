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मेहनत, लगन और हौसले की मिसाल बनीं 'नेहा पांचाल', UPPCS 2024 में टॉप कर रचा इतिहास, टॉप-10 में 6 बेटियों का दबदबा

Who is Neha Panchal Topper UPPCS 2024: UPPCS 2024 का रिजल्ट इस बार सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि बेटियों के संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की एक प्रेरक कहानी बनकर सामने आया है. दिल्ली की रहने वाली नेहा पांचाल ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:41 PM IST
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Neha Panchal UPPCS Topper 2024
Neha Panchal UPPCS Topper 2024

Who is Neha Panchal Topper UPPCS 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार की मेरिट लिस्ट महिलाओं की मेहनत और प्रतिभा की मजबूत कहानी बयां कर रही है. दिल्ली की रहने वाली नेहा पांचाल ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप कर इतिहास रच दिया है. खास बात यह रही कि टॉप-10 में 6 और टॉप-20 में 13 महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है.

6 साल की मेहनत लाई रंग
नेहा पांचाल की सफलता किसी एक दिन की नहीं, बल्कि 6 साल के संघर्ष और लगातार मेहनत का परिणाम है. उन्होंने साल 2018 में सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी. यूपी पीसीएस में यह उनका चौथा प्रयास था, जिसमें उन्होंने पहली रैंक हासिल की. इससे पहले 2023 में वे UPSC इंटरव्यू तक पहुंची थीं, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आ सका. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और उसी अनुभव को अपनी ताकत बना लिया.

शिक्षा और बैकग्राउंड
नेहा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम किया है. इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए भी किया.

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क्या है नेहा का सक्सेस मंत्र?
नेहा के मुताबिक, सिविल सेवा की तैयारी में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी (Consistency). उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और करेंट अफेयर्स पर खास पकड़ बनाई. उनका मानना है कि यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है. UPSC इंटरव्यू का अनुभव उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने उन्हें बेहतर रणनीति बनाने में मदद की.

टॉपर्स लिस्ट में बेटियों का जलवा
UPPCS 2024 की मेरिट लिस्ट में महिलाओं का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है.
टॉप-10 में 6 महिलाएं
टॉप-20 में 13 महिलाएं
यह आंकड़े दिखाते हैं कि अब बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं.

इतने पदों पर हुआ चयन
इस बार कुल 932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 37 डिप्टी कलेक्टर (SDM), 17 पुलिस उपाधीक्षक (DSP), 196 असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) शामिल हैं. हालांकि, योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 15 पद खाली रह गए. 

कठिन रही चयन प्रक्रिया
UPPCS 2024 की चयन प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण रही
5.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया
15,066 मेन्स के लिए क्वालिफाई हुए
13,776 अभ्यर्थी मेन्स में शामिल हुए
2719 को इंटरव्यू का मौका मिला
2698 अभ्यर्थी इंटरव्यू में उपस्थित रहे

प्रदेशभर में खुशी का माहौल
रिजल्ट जारी होते ही खासकर प्रयागराज और पूर्वांचल क्षेत्र में अभ्यर्थियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. नेहा पांचाल की सफलता ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया है कि मेहनत और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. 

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