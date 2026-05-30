फरार चल रही देवरिया की पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव को बड़ा झटका! इलाहाबाद HC ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

मोहम्मद गुफरान/इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 हजार की इनामी देवरिया की तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र में अवैध वसूली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को “आदेश बेचने की खुली दुकान” नहीं बनने दिया जा सकता. इससे पहले गोरखपुर की कोर्ट ने भी उनकी याचिका निरस्त कर दी थी. शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है.

25 हजार का इनाम घोषित

पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव लंबे समय से फरार चल रही है. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर पुलिन ने उनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. पुलिस लगातार शालिनी श्रीवास्तव की तलाश में लगी है. जिसके बाद शालिनी ने हाईकोर्ट मेंअग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

आरोपों को हाईकोर्ट ने माना गंभीर

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों को आदेश बेचने खुली दुकान नहीं बनने दिया जाएगा. तत्कालीन बीएसए के ऊपर लगाए आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच में साक्ष्य भी याची के विरुद्ध पाए गए हैं.

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क्या है पूरा मामला?

देवरिया के कृष्ण मोहन सिंह, ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी 2016 में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए थे. फिर बाद में इनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद तीनों की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी गई. फरवरी 2025 में नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए पुनर्विचार का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए बीएसए पर याचियों से 16- 16 लाख रुपए लेने का आरोप है. रुपए लेने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के चलते कृष्ण मोहन सिंह ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पत्नी ने इन्हीं आरोपों को लेकर तत्कालीन बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में याची को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

टीचर की आत्महत्या से जुड़ा मामला

मामला सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. उन्होंने फरवरी के आखिरी हफ्ते में गोरखपुर में सुसाइड कर लिया था.इस घटना के बाद मिले सुसाइड नोट और मिले वीडियो के आधार पर मृतक की पत्नी ने शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

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