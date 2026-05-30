Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232833
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

फरार चल रही देवरिया की पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव को बड़ा झटका! इलाहाबाद HC ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Allahabad high court: देवरिया की पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव को इलाहाबाद HC से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. फरार बीएसए के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 30, 2026, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deoria news
Deoria news

मोहम्मद गुफरान/इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 हजार की इनामी देवरिया की तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र में अवैध वसूली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को “आदेश बेचने की खुली दुकान” नहीं बनने दिया जा सकता. इससे पहले गोरखपुर की कोर्ट ने भी उनकी याचिका निरस्त कर दी थी. शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है.

25 हजार का इनाम घोषित
पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव लंबे समय से फरार चल रही है. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर पुलिन ने उनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. पुलिस लगातार शालिनी श्रीवास्तव की तलाश में लगी है. जिसके बाद शालिनी ने हाईकोर्ट मेंअग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

आरोपों को हाईकोर्ट ने माना गंभीर
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों को आदेश बेचने खुली दुकान नहीं बनने दिया जाएगा.  तत्कालीन बीएसए के ऊपर लगाए आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच में साक्ष्य भी याची के विरुद्ध पाए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?
देवरिया के कृष्ण मोहन सिंह, ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी 2016 में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए थे. फिर बाद में इनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद तीनों की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी गई.  फरवरी 2025 में नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए पुनर्विचार का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए बीएसए पर याचियों से 16- 16 लाख रुपए लेने का आरोप है. रुपए लेने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के चलते कृष्ण मोहन सिंह ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पत्नी ने इन्हीं आरोपों को लेकर तत्कालीन बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.  हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में याची को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

टीचर की आत्महत्या से जुड़ा मामला
मामला सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. उन्होंने फरवरी के आखिरी हफ्ते में गोरखपुर में सुसाइड कर लिया था.इस घटना के बाद मिले सुसाइड नोट और मिले वीडियो के आधार पर मृतक की पत्नी ने शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

यह भी पढ़िए: शतरंज जैसा दिखता है भारत का ये स्टेशन, अद्भुत डिजाइन देख लोग रह जाते हैं हैरान!

यह भी पढ़िए: हरदोई में सरकारी राशन चोरी का बड़ा खेल बेनकाब: ट्रकों से सरकारी अनाज चुराते रंगे हाथ पकड़े गए चोर,16 बोरी गेहूं जब्त

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Allahabad High Courthigh court allahabadteacher suicide caseFormer bsa deoria

Trending news

Hardoi News
हरदोई में सरकारी गेहूं चोरी का भंडाफोड़: सरकारी अनाज चुराते रंगे हाथ पकड़े गए चोर
lpg cylinder price in up
गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू, यूपी के किस शहर में महंगा और कहां सस्ता रसोई गैस?
Lucknow Fuel Price
यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी,नोएडा से कानपुर तक क्या हैं 1 लीटर तेल के भाव?
चांदी का भाव
यूपी के सर्राफा बाजार में चांदी की 'महा-छलांग'!एक झटके में 5 हजार महंगी,खरीदार हैरान
prayagraj latest news
इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी, कौन हैं IPS सागर जैन; प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी
Gorakhpur News
आसमान में चमत्कार! गोरखपुर में सूर्य के चारों ओर अद्भुत घेरा देख लोग हुए हैरान
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे यूपी में अगले 48 घंटे भारी ! 100 की रफ्तार से आंधी-बारिश का अलर्ट
Moradabad news
85% पूरा हुआ मुरादाबाद रिंग रोड; जानें कब शुरू होगा वाहनों का 'फर्राटा' सफर
Bundelkhand Red Alert
पश्चिमी विक्षोभ का कहर, बुंदेलखंड में आधी रात मची चीख-पुकार
prayagraj latest news
प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी; 3 लोगों की मौत