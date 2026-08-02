प्रयागराज पहुंचे Deputy CM ब्रजेश पाठक....बोले- SRN अस्पताल में मिलेंगी KGMC जैसी आधुनिक सुविधाएं

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में संगम नगरी प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया.इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से मिलकर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त की.
एसआरएन अस्पताल में मिलेंगी केजीएमसी जैसी सुविधाएं
निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसआरएन अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाया जा रहा है. सरकार का यह प्रयास है कि लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमसी) जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं अब प्रयागराज के मरीजों को भी यहीं मिल सकें.
उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल परिसर में 100 बेड का एक आधुनिक क्रिटिकल केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है. यहां सभी जरूरी मेडिकल फैकल्टी और उन्नत सहूलियतें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े.
प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर डॉक्टरों से अपील
सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि समय-समय पर जांच के दौरान जो भी डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. इसके साथ ही उन्होंने सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे पूरी ईमानदारी से मरीजों का बेहतर उपचार करें और प्राइवेट प्रैक्टिस से दूर रहें.
सनातन के अपमान पर कड़ा रुख
संसद में सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन संस्कृति का मजाक बनाया गया है, वह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. देश की जनता सनातन के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी.
कांग्रेस के दौरे और 2027 के चुनाव पर बयान
प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुक चुकी है और देश-प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि इन दौरों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी.
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