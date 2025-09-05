बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

Prayagraj News: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे.  यहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. साथ ही विपक्षी दलों पर हमला भी बोला.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:37 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एकतरफ जीत की तरफ बढ़ रहा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी चारों खाने चित है, उनके सारे मुद्दों की हवा निकल चुकी है. 

बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पहले लोकसभा चुनाव में एक गरीब मां बाप के बेटे की बढ़ती हुई ताकत देखकर पीएम पद से हटाने का प्रयास किया गया, अब बिहार में गरीब, किसान, महिला और नौजवानों के लिए काम करने वाले नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहता है, राष्ट्रीय जनता दल पिछड़े हुए राज्य को बढ़ते हुए राज्य में बदलता नहीं देखना चाहता है. बिहार को बदलते देखकर आरजेडी को अपना जंगलराज और कांग्रेस को अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य याद आने लगा है. 

कांग्रेस पर निशाना
कांग्रेस पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना साधा है. डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि वह राज्य के लिए एक रुपए देते हैं तो महज 15 पैसे ही राज्य को मिलता है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास के लिए जो पैसे आएं हैं उसमे चोरी और भ्रष्टाचार जो किए हैं उसको जोड़ा जाए तो 68 लाख करोड़ रुपए होते हैं. ऐसे में चोरी और ऊपर से सीना जोरी दोनों ठीक नहीं है. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा. भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कड़े और बड़े कदम उठाए गए हैं. उसकी दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ रहा है. इस पर भी अगर कांग्रेस एंड कंपनी सवाल उठाती है तो मुझे हंसी आती है, कि जो चोरों के सरदार और भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहें हों, वह अगर आज देश को न डुबाया होता तो आज हम विकासशील देश बन गए होते.

एबीवीपी की नाराजगी पर बोले
वहीं ओपी राजभर के बयान के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि एबीवीपी एक राष्ट्रवादी सोच और छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है, जिन लोगों ने छात्रों के साथ बर्बरता की उसकी जांच कराई गई और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब छात्रों का क्या कार्यक्रम है वह उन्हें अभी नहीं पता है.

बाढ़ संकट पर दी प्रतिक्रिया
वहीं यूपी के प्रयागराज समेत कई जिलों में बाढ़ को लेकर भी बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी. कहा यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट है उससे निपटने का काम किया जा रहा है, जहां जहां जरूरत है वहां सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में जुटी हैं, हर संभव मदद बाढ़ प्रभावित लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है.

बिहार चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा,कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
