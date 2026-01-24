शंकराचार्य संगम में स्नान करें.. अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अपील, बोले- ... बात भी करूंगा

Prayagraj : प्रयागराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार 25 जनवरी को प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं. वो रविवार को शाम 4.30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे. वो यहां सर्किट हाउस में स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और रात्रि विश्राम भी सर्किट हाउस में करेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि यह उनके ऑफिशियल कार्यक्रम शामिल नहीं है. लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दिए गए डिप्टी सीएम केशव के बयान बाद मुलाकात की उम्मीद जताई जा रही है.

शंकराचार्य विवाद पर क्या बोले केशव

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में शंकराचार्य से संगम में स्नान करने की अपील की और कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी और उनसे कहा गया, तो वे व्यक्तिगत रूप से संवाद के लिए भी तैयार हैं. केशव मौर्य ने यह भी कहा कि पार्टी को हमेशा संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और देश को दिशा मिली है. .

शंकराचार्य ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं दूसरी ओर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समस्या सुलझाने के बजाय सरकार अहंकार में डूबी हुई है. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जैसे पद को ‘कालनेमि’ कहा जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला जल्दी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर बोले

शंकराचार्य ने राज्य मानवाधिकार आयोग के संज्ञान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे-छोटे बटुक बच्चों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए.

शंकराचार्य ने सरकार की तुलना मुगलों से की

इतिहास का हवाला देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि करीब 350 वर्ष पहले मुगलों के दौर में भी शंकराचार्य को संगम स्नान से रोकने का प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय उन्होंने संघर्ष किया और न केवल स्वयं स्नान किया बल्कि जनता को भी संगम स्नान का अवसर दिलाया. उन्होंने आरोप लगाया कि आज संगम नोज पर उन्हें स्नान से रोका गया, जो उनके अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना था कि जो कार्य मुगल सेना नहीं कर सकी, वह आज अपने ही देश में किया जा रहा है.

लव जिहाद और गौ हत्या पर बोले शंकराचार्य

उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार मुगलों के समय मंदिर तोड़े गए, गायों की हत्या हुई और नारियों का अपमान हुआ, आज भी देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. उन्होंने ‘लव जिहाद’ के मुद्दे पर भी तीखा बयान देते हुए दावा किया कि उनसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक पदाधिकारी ने कहा था कि लाखों हिंदू लड़कियों के विवाह मुस्लिमों से कराए जा रहे हैं. इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों में जाकर हिंदू लड़कियां आखिर कैसे हिंदुओं को प्रभावित कर पाएंगी.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने भाजपा के भीतर दो तरह की विचारधाराओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, जिसका प्रतिनिधित्व केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, जबकि दूसरी तानाशाही प्रवृत्ति है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं. उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक सोच रखने वालों के पास शक्ति नहीं है, जबकि तानाशाही सोच वालों के पास सत्ता की ताकत है. यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया क्योंकि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को पीछे करना चाहती है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी को घेरा

इस विवाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं. उन्होंने शंकराचार्य की तबीयत खराब होने और माघ मेला में स्नान न कर पाने को लेकर चिंता जताई. साथ ही उन्होंने ‘कलयुग के कालनेमि’ का सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग पहली रोटी गाय को नहीं देते.

हालांकि, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया. उन्होंने उप मुख्यमंत्री को समझदार व्यक्ति बताते हुए कहा कि केशव मौर्य ने यह स्वीकार किया है कि अधिकारियों से गलती हुई है. उनके अनुसार, जो व्यक्ति अकड़ और जिद में बैठा हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए.

कुल मिलाकर, शंकराचार्य विवाद अब केवल धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा न रहकर एक बड़े राजनीतिक और वैचारिक टकराव का रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में और बयानबाज़ी और घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस, राज्य मानवाधिकार आयोग ने शंकराचार्य और बटुकों के साथ दुर्व्यहार की घटना पर लिया संज्ञान