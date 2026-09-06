2047 तक इंतजार करें अखिलेश यादव.... डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा अध्यक्ष पर हमला

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Prayagraj News: प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव 2047 तक इंतजार करें, अभी 2027 में उनके लिए कुछ नहीं है. अखिलेश यादव द्वारा यूपी में बेसिक स्कूलों के बंद किए जाने के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सूप बोले तो बोले चलनी न बोले.
सपा काल में खुली नकल की छूट थी
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में सपा के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया गया था. बाबू कल्याण सिंह की सरकार ने नकल अध्यादेश लाया था, लेकिन जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया और नकल की खुली छूट दे दी गई. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मंशा है कि जब लोग पढ़े लिखेंगे तो अराजकता करेंगे और समाजवादी पार्टी इसी तरीके की अराजकता की ताकत खड़ा करना चाहती है.
स्कूलों के बंद किए जाने के आरोप गलत
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो स्कूलों के बंद किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वह आगे बुनियाद हैं. हम स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिसके चलते छात्रों की संख्या भी बढ़ी है और स्कूलों में छात्रों को मिडडे मील का भोजन और ड्रेस, कॉपी, किताब के साथ हर जरूरी सहूलियत हमारी सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है.
सड़के धंसेगी तो फिर बनेगी
वहीं, राम वन गमन मार्ग की सड़क धंसने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सड़क जब बनेगी तो धंसेगी और धंसेगी तो फिर बनेगी. अगर बारिश होगी तो सड़क क्या? नेपाल में बड़े बड़े पुल बह गए. लेकिन अगर कहीं सड़क बनाने में गुणवत्ता खराब होगी तो उसकी जांच कराके जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी. और अगर कहीं कोई सड़क धंसी है तो उसकी सुधार करेंगे.
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