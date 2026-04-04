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केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा– ‘सपा शासन की याद आते ही जनता कांप उठती है’

Prayagraj News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासन में महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, अराजकता फैल गई थी और प्रदेश पलायन की स्थिति झेल रहा था. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:15 PM IST
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Deputy CM Keshav Prasad Maurya
Deputy CM Keshav Prasad Maurya

प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान:  उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. मौर्य ने कहा कि सपा के शासनकाल की याद आते ही जनता कांप उठती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के दौर में न तो महिलाएं सुरक्षित थीं और न ही व्यापारी. प्रदेश में अराजकता की स्थिति के कारण पलायन आम बात थी. मौर्य ने यह भी कहा कि सपा के शासन में हुए कुंभ और माघ मेले की बदहाली सभी को याद है. अयोध्या में रामभक्तों पर हुए अत्याचार यह दर्शाते हैं कि सपा हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार रही.

पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव के लिए तैयार
डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि अखिलेश यादव जितना हमला करेंगे, जनता उन्हें जवाब ब्याज सहित देगी. मौर्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी वहां लंबे समय से संघर्ष कर रही है, वहीं टीएमसी के गुंडे अराजकता फैला रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी. ममता बनर्जी की बौखलाहट का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि जनता बदलाव के लिए तैयार है.

2027 के  विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा  
इस दौरान डिप्टी सीएम प्रयागराज सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए. बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई. मौर्य ने कहा कि प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 8 एनडीए के पास हैं और 4 विपक्ष के पास. उन्होंने सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने का निर्देश दिया.

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IPS केके विश्नोई की शादी की ज्रिक
केशव प्रसाद मौर्य का काफिला साईं मंदिर के पास दीपक टी स्टॉल पर अचानक रुक गया. यहां महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय द्विवेदी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मौर्य ने चाय पर चर्चा की. इस अवसर पर उन्होंने 2027 में 2017 की तुलना में बड़ी जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने IPS केके विश्नोई की शादी में जाने पर सपा विधायकों के सवालों को घटिया राजनीति बताते हुए आलोचना की.

बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद  मौर्य ने कहा कि यह राजनीति जाति, धर्म और दल की सीमा से ऊपर उठकर होती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि चार मई को आए नतीजों में असम में तीसरी बार भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त है और भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है. तमिलनाडु में भी भाजपा का परचम लहराएगा. मौर्य ने पूरे भारत में भाजपा और मोदी की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि समय भाजपा मय और मोदी मय है.

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