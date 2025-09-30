प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा, परिवहन विभाग ने किया ये खास इंतजाम

Prayagraj Magh Mela 2026 News: प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग भी खास इंतजाम करने में जुटा है.
Trending Photos
Prayagraj Magh Mela 2026 (मो.गुफरान): संगम नगरी प्रयागराज में आस्था, श्रद्धा और भक्ती का पर्व माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा. इस बार माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. ऐसे में सभी विभाग माघ मेले की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं. परिवहन विभाग इस बार माघ मेले के दौरान 2800 बसों का संचालन अलग अलग रूट पर करेगा. ताकि संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत न होने पाए.
रूट निर्धारण पर चल रहा काम
पीक स्नान पर्व के साथ आम दिनों में इन बसों का संचालन किया जाएगा. इसके लिए अभी से रूट निर्धारण का काम किया जा रहा है. जिन रूट पर अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वहां अधिक संख्या में बसों को चलाया जाएगा. साथ ही 500 बसे परिवहन विभाग रिजर्व रखेगा. जरूरत के अनुसार रिजर्व बसों का भी संचालन किया जाएगा. इसके अलावा 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शहरी क्षेत्र में किया जाएगा.
प्रयागराज में माघ मेला कब से लगेगा?
बता दें कि प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत इस बार तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ होगा. 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ धर्म और अध्यात्म के इस महासमागम का समापन हो जाएगा. माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान पर्व 14 जनवरी को होगा, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व होगा और 23 जनवरी को वसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पर्व होगा.
तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन
इस दौरान स्नानार्थियों का हुजूम संगम की रेती पर उमड़ने की आशंका है. ऐसे में मेला प्रशासन जहां तैयारियों में जुटा हुआ है तो वहीं आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवहन विभाग भी जुट गया है. मक़सद साफ है कि त्रिवेणी की पुण्य धारा में आस्था की डुबकी की चाह लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत न होने पाए. इसके लिए अभी से इंतजाम किए जा रहें हैं.
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू, भीड़ को देखते हुए रेलवे करेगा ये खास बदलाव