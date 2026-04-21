अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को काम दें.... संगमनगरी से धीरेंद्र शास्त्री ने की बड़ी अपील

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए देशभर में रथयात्रा निकालने का ऐलान किया है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह 4 जुलाई को रथयात्रा को लेकर औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे. वहीं, देश में गौरक्षा को लेकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में गोरक्षक ज्यादा हैं और गौसेवक कम हैं, उन्होंने कहा आज गोरक्षक से अधिक गौसेवक की जरूरत है.

देश में गौमाता को बचाना होगा

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में गौमाता को बचाना है तो गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय ही उपाय है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रमाता घोषित करने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वह गाय को राज्य माता घोषित करने का आग्रह करेंगे.

ज्ञानवापी का कलंक मिटेगा

वहीं, वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया है कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक है वह मिटेगा, शीघ्र ही ज्ञानवापी के पास में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होगा. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन ज्ञानवापी पर भगवा लहराएगा. हमें आस्था वान श्रद्धालुओं और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि किसी ने कभी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन आज राम मंदिर बन गया है. उसी तरह से एक दिन ज्ञानवापी में भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होकर रहेगा.

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लेंसकार्ट कंपनी क्यों कर रही भेद?

लेंसकार्ट विवाद पर भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारे देवालय और तीर्थों के आसपास मुस्लिम भी व्यवसाय करते हैं. हम जब उनके साथ भेद नहीं करते हैं तो लेंसकार्ट कंपनी क्यों भेद कर रही है?. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लेंसकार्ट कंपनी का भेद करने वाला कार्य महापाप है. उन्होंने लेंसकार्ट कंपनी को चेताया और कहा​ कि लेंसकार्ट ऐसे भेद भारत में करेगा तो मतभेद बढ़ेगा. लेंसकार्ट को चेताते हुए कहा कि ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में भारत की स्थिति विचित्र होगी.

लेंसकार्ट वालों को दी सुधर जाने की नसीहत

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लेंसकार्ट वालों को सुधर जाने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरोगे तो भारत का कानून छोड़ेगा नहीं, एक दिन जरूर सुधर जाओगे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे प्रिय हैं वह अवश्य ही जरूरी कार्रवाई करेंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर व्यापार में मजहब लाया तो स्थिति खराब होगी, उन्होंने हिंदुओं से भी अपील किया कि आप भी अपनी कम्पनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम दें.

यूजीसी और महिला आरक्षण पर क्या कहा?

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यूजीसी पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हम जोड़ने की बात करते हैं तोड़ने की नहीं. उन्होंने कहा कि हमें जातियों में न बांटा जाए, हमें भारतीय और हिन्दू ही रहने दिया जाए. वहीं, सीएम योगी द्वारा बंगाल को काबा नहीं बनने देने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भारत में काबा की कोई जरूरत नहीं है, काबा जहां पर हैं वहीं ठीक है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में काबा की नहीं विश्वनाथ बाबा की जरूरत है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि वह राजनैतिक नहीं हैं, लेकिन नारी की हमारे देश में पूजा होती है. इसलिए देश में नारी के लिए जो भी आवश्यक कदम हों उसका वह समर्थन करते हैं.

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