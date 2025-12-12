DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद, एक ने दोषी को बरी किया तो दूसरे ने बदल दी फांसी की सजा

NIA DSP Tanzil Ahmed Murder Case : NIA के डीएसपी तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का मामला सामने आया है. एक जज ने आरोपी को बरी कर दिया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.
Mo. Gurgan/Prayagraj: NIA के डीएसपी तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का मामला सामने आया है. एक जज ने आरोपी को बरी कर दिया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.
NIA के DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा के ऐलान को लेकर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का बड़ा मामला सामने आया है. एक जज ने दोषी को बरी किया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला दिया.
क्या है पूरा मामला
एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की बिजनौर में 2 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी गई थी. , बिजनौर के सहसपुर इलाके में तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या हुई थी, हत्याकांड में नैय्यर और मुनीर को बिजनौर की ट्रायल कोर्ट ने मई 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी.
दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई की. एक दोषी मुनीर की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, दूसरे दोषी नैय्यर की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चली. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 3 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने दोषी नैय्यर की सजा को रद्द कर दिया, वहीं दूसरे जस्टिस ने दोषी नैय्यर की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलकर अपील खारिज कर दी.
हत्याकांड की पूरी वारदात
बता दें कि दो अप्रैल 2016 को बिजनौर में एक पुरानी रंजिश के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) में DSP के पद पर कार्यरत तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस हत्याकांड में आरोपियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था. वारदात के दौरान डीएसपी के बेटे और शाहबाज और बेटी जिमनिश ने खुद को सीट के नीचे छुपाकर अपनी जान बचाई थी.
