Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3038943
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद, एक ने दोषी को बरी किया तो दूसरे ने बदल दी फांसी की सजा

NIA DSP Tanzil Ahmed Murder Case NIA के डीएसपी तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का मामला सामने आया है. एक जज ने आरोपी को बरी कर दिया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 12, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद, एक ने दोषी को बरी किया तो दूसरे ने बदल दी फांसी की सजा

Mo. Gurgan/Prayagraj: NIA के डीएसपी तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का मामला सामने आया है. एक जज ने आरोपी को बरी कर दिया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

NIA के DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा के ऐलान को लेकर हाईकोर्ट के जजों में मतभेद का बड़ा मामला सामने आया है. एक जज ने दोषी को बरी किया तो दूसरे ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला दिया. 

क्या है पूरा मामला 
एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की बिजनौर में 2 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी गई थी. , बिजनौर के सहसपुर इलाके में तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या हुई थी, हत्याकांड में नैय्यर और मुनीर को बिजनौर की ट्रायल कोर्ट ने मई 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई की. एक दोषी मुनीर की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, दूसरे दोषी नैय्यर की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चली. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 3 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने दोषी नैय्यर की सजा को रद्द कर दिया, वहीं दूसरे जस्टिस ने दोषी नैय्यर की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलकर अपील खारिज कर दी. 

हत्याकांड की पूरी वारदात
बता दें कि दो अप्रैल 2016 को बिजनौर में एक पुरानी रंजिश के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) में DSP के पद पर कार्यरत तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस हत्याकांड में आरोपियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था. वारदात के दौरान डीएसपी के बेटे और शाहबाज और बेटी जिमनिश ने खुद को सीट के नीचे छुपाकर अपनी जान बचाई थी. 

ये भी पढ़ें: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत, इरफान पर आगजनी समेत 10 मामले दर्ज

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Allahabad High Court

Trending news

Allahabad High Court
DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट जजों में मतभेद, हैरान करने वाला मामला
Om Prakash Rajbhar
यूपी में NDA को तगड़ा झटका! पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने मारी पलटी
UP Assembly Winter session
19 से 24 दिसंबर तक चलेगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, SIR पर हंगामे के आसार
IPS Transfer
उत्तराखंड में 15 IPS अफसरों का तबादला, नए साल से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
Hapur News
यूपी का ये जिला भरेगा विकास की उड़ान, निवेश के साथ खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
UP BJP president
कौन हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंकज चौधरी? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय!
up industrial defence corridor
UP में आएगी नौकरियों की बहार! डिफेंस कॉरिडोर के लिए हो रहा 35 हजार करोड़ का निवेश
Sonbhadra News
20 साल जेल, 50 हजार जुर्माना...सोनभद्र में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट का फैसला
Hardoi News
यूपी के इस जिले का GRP थाना होगा हाईटेक, पूरे प्रदेश के लिए बनेगा नजीर
Nainital Accident
नैनीताल घूमने आया गाजियाबाद का परिवार हादसे का शिकार, दो की मौत, पांच घायल