भारी बस्तों को कहिए अलविदा! जानिए कैसे 'डिजिटल लाइब्रेरी' बनेगी यूपी के युवाओं का सबसे बड़ा हथियार

डिजिटल लाइब्रेरी की मुख्य विशेषताएं

डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों को ई-बुक्स, ऑनलाइन जर्नल, डिजिटल नोट्स, वीडियो लेक्चर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिलेगी. इसके साथ ही हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर टर्मिनल और वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्र ऑनलाइन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें. कई परियोजनाओं में 24×7 अध्ययन कक्ष, शांत वातावरण और आधुनिक बैठने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जा रहा है. सबसे बड़ा लाभ उन छात्रों को होगा जो आर्थिक कारणों से महंगे कोचिंग संस्थानों या निजी लाइब्रेरी का खर्च नहीं उठा पाते. मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध स्टडी स्पेस उन्हें बेहतर तैयारी का अवसर देगा. डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच संसाधनों की खाई भी कम हो सकती है.