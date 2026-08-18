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भारी बस्तों को कहिए अलविदा! जानिए कैसे 'डिजिटल लाइब्रेरी' बनेगी यूपी के युवाओं का सबसे बड़ा हथियार

Explainer: डिजिटल लाइब्रेरी योजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने का दम रखती है. आइए जानते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा और इससे युवाओं को क्या-क्या मुख्य फायदे मिलेंगे....

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 18, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:41 PM IST
भारी बस्तों को कहिए अलविदा! जानिए कैसे 'डिजिटल लाइब्रेरी' बनेगी यूपी के युवाओं का सबसे बड़ा हथियार
Image Credit: UP Digital Library Project

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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