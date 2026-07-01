संगम नगरी में जर्जर भवन दे रहे हादसों को दावत, तंग गलियों से रिहायशी इलाकों तक बढ़ा खतरा

जर्जर भवनों को चिन्हित करने का आदेश

बारिश के दिनों में जर्जर इमारतों की नींव और कमजोर हो जाती है. ऐसे भवनों की समय रहते पहचान, मरम्मत या ध्वस्तीकरण ही हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है. हाल के वर्षों में तेज बारिश और आंधी के दौरान मकानों व अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे समय पर कार्रवाई की जरूरत और बढ़ गई है. डीएम मनीष वर्मा का कहना है कि जर्जर हो चुके मकानों को चिन्हित करके उसमें रहने वालों को सुरक्षित जगह भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बारिश के दिनों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए जर्जर मकानों से दूरी बनाए.