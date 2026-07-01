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संगम नगरी में जर्जर भवन दे रहे हादसों को दावत, तंग गलियों से रिहायशी इलाकों तक बढ़ा खतरा

Prayagraj News: पुराने शहर की तंग गलियों से लेकर रिहायशी इलाकों तक दर्जनों ऐसे मकान हैं, जिनकी दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं. ऐसे भवन कभी भी गिर सकते हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:30 PM IST
संगम नगरी में जर्जर भवन दे रहे हादसों को दावत, तंग गलियों से रिहायशी इलाकों तक बढ़ा खतरा
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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