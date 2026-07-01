संगम नगरी में जर्जर भवन दे रहे हादसों को दावत, तंग गलियों से रिहायशी इलाकों तक बढ़ा खतरा

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Prayagraj News: मानसून की दस्तक के साथ संगम नगरी प्रयागराज के शहरी इलाकों में वर्षों पुराने जर्जर मकान अब हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं. प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कई परिवार ऐसे मकानों में रह रहें हैं, जबकि कई इमारतें सड़क किनारे खड़ी होकर कभी भी बड़े हादसे को दावत दे रहीं हैं. पुराने शहर की तंग गलियों से लेकर कई रिहायशी इलाकों तक दर्जनों ऐसे मकान हैं, जिनकी दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं. छतें कमजोर हो चुकी हैं और बारिश का पानी इन्हें और भी खतरनाक बना रहा है. पहले भी बारिश के दौरान जर्जर भवनों के हिस्से गिरने से हादसे हो चुके हैं.
जान जोखिम में डालकर घरों में रह रहे
शहर के जानसनगंज और बादशाही मंडी, कोतवाली और शाहगंज इलाकों में दर्जनों की संख्या में जर्जर मकान हैं. नगर निगम और प्रशासन से जर्जर हो चुके मकानों की शिकायतें भी कई बार की गईं, लेकिन स्थायी कार्रवाई नहीं हुई है. सबसे ज्यादा चिंता उन मकानों की है, जिनके नीचे दुकानें चल रही हैं या जिनके आसपास रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है. इन इलाकों में कई जर्जर मकान ऐसे हैं जिसमें जान जोखिम में डालकर लोग रह भी रहें हैं. ऐसे में हल्की या तेज बारिश किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है.
जर्जर भवनों को चिन्हित करने का आदेश
बारिश के दिनों में जर्जर इमारतों की नींव और कमजोर हो जाती है. ऐसे भवनों की समय रहते पहचान, मरम्मत या ध्वस्तीकरण ही हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है. हाल के वर्षों में तेज बारिश और आंधी के दौरान मकानों व अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे समय पर कार्रवाई की जरूरत और बढ़ गई है. डीएम मनीष वर्मा का कहना है कि जर्जर हो चुके मकानों को चिन्हित करके उसमें रहने वालों को सुरक्षित जगह भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बारिश के दिनों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए जर्जर मकानों से दूरी बनाए.