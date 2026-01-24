प्रयागराज: शंकराचार्य विवाद के बीच बड़ा संकेत! माघ मेले में पुरी शंकराचार्य से शिष्य की मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस

Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ पालकी और रथ पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, इसी दौरान मेला प्रशासन से उनका विवाद सामने आया था.

इसी विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सबसे करीबी शिष्यों में से एक मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की है. यह मुलाकात प्रयागराज माघ मेले में ही पुरी शंकराचार्य के शिविर में आयोजित पट्टाभिषेक तिथि के दौरान हुई, जहां मुकुंदानंद ब्रह्मचारी विशेष रूप से शामिल होने पहुंचे थे.

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान मौनी अमावस्या पर्व के दिन हुए विवाद की पूरी घटना को लेकर दोनों के बीच विस्तार से बातचीत हुई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जारी तनातनी के बीच यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं.

माना जा रहा है कि जल्द ही माघ मेले के दौरान ही पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सीधी मुलाकात भी हो सकती है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस संभावित मुलाकात में गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

उधर, माघ मेले में श्रद्धालुओं की आस्था ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं. 23 जनवरी शुक्रवार को वसंत पंचमी के स्नान पर्व पर माघ मेले में 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिससे महाकुंभ 2025 का रिकॉर्ड टूट गया. महाकुंभ 2025 में वसंत पंचमी के अवसर पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था.

ब्रह्ममुहूर्त से ही संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और देर शाम तक स्नान का सिलसिला जारी रहा. वसंत पंचमी के मौके पर माघ मेले में फिल्म अभिनेता गोविंदा की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रही. इस तरह एक ओर जहां शंकराचार्य विवाद ने माघ मेले को सियासी और धार्मिक चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति ने माघ मेले को एक नया आयाम दे दिया है.

