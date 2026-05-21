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प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद गहराया, एसआरएन अस्पताल में फिर हड़ताल

Prayagraj News: प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच उपजा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 21, 2026, 12:04 PM IST
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प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद गहराया, एसआरएन अस्पताल में फिर हड़ताल

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच उपजा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मामला बुधवार सुबह उस समय शुरू हुआ जब अस्पताल में मरीज को दिखाने को लेकर वकीलों और डॉक्टरों के बीच तीखी बहस हो गई. यह बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

क्या है मामला ? 
विवाद के बाद महिला वकीलों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मारपीट की शिकायत दर्ज कराई. इस घटना के विरोध में वकील तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर दिनभर धरने पर बैठे रहे. वकीलों के भारी दबाव के बाद कल देर शाम ही पुलिस ने अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. एफआईआर दर्ज होने के बाद वकीलों का गुट अब अपनी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गया है. अपनी मांगों को लेकर वकीलों ने कल पूरी रात हाईकोर्ट के बाहर एफिडेविट चौराहे पर बिताई और बड़ी संख्या में वकील वहां डटे रहे.

दूसरी तरफ, डॉक्टरों का पक्ष यह है कि वे वकीलों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से बेहद नाराज हैं. हालांकि कल शाम जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन आज सुबह होते ही वे फिर से काम बंद करके हड़ताल पर चले गए. उनका कहना है कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक कि उनके साथियों पर हुई कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती.

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तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. डीएम मनीष वर्मा और पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने खुद अस्पताल पहुंचकर मोर्चा संभाला है. उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. वीके पांडे से मुलाकात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया है, ताकि अस्पताल में फिर से काम शुरू हो सके. अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. प्रशासन लगातार दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अस्पताल में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और दूर-दराज से आने वाले मरीज इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

 

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