Kaushambi News: तालाब से मछली गायब! उग आया धान, डीएम भी हैरान, राजस्व विभाग की लापरवाही या किसान ने किया 'जादू'!

Kaushambi News: कौशांबी में डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने औचक निरीक्षण में तालाब की भूमि पर धान की खेती पकड़ी. नियम उल्लंघन पर लेखपाल को निलंबित किया और सरकारी संपत्ति पर कब्जे पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:39 PM IST
कौशांबी न्यूज/अली मुकता :  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा ने शुक्रवार को मंझनपुर तहसील के उनौ ग्राम पंचायत के बभनपुरवा गांव में तालाब की जमीन का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान राजस्व विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ गई. मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दी गई तालाब की भूमि पर धान की फसल लहलहा रही थी.

क्या है पूरा मामला ? 
जिला प्रशासन को यह शिकायत गुलाब नामक व्यक्ति ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दी थी. शिकायत में बताया गया था कि बभनपुरवा गांव में मत्स्य पालन के लिए दी गई तालाब की भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है. जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करने का निर्णय लिया.

जांच में मिली लापरवाही, लेखपाल निलंबित
निरीक्षण के दौरान डीएम ने देखा कि जिस भूमि पर मत्स्य पालन होना था, वहां पूरी तरह से धान की फसल खड़ी है. यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन था.जिलाधिकारी ने मौके पर ही लेखपाल कुलदीप शुक्ला को निलंबित करने के आदेश दिए, जबकि कानूनगो से जवाब तलब किया गया है. साथ ही तहसीलदार को पट्टा आवंटन की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारी भी रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रबुद्ध सिंह, तहसीलदार सिद्धांत सिंह और राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने तालाब की सीमांकन स्थिति और भूमि उपयोग से जुड़े अभिलेखों की भी जांच की.

डीएम ने दी सख्त चेतावनी
डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने कहा कि सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरह का कब्जा या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

