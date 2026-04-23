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रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया? इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर तुरंत ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट PDF

UP Board result 2026: लाखों छात्रों की धड़कनें जिस पल का इंतजार कर रही थीं, वो आखिरकार आ गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे करें मार्कशीट PDF में डाउनलोड?

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:55 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

UP Board result 2026:  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है, जिसके अनुसार रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. लाखों छात्र इस पल का इंतजार कर रहे हैं, और रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, जिससे साइट स्लो या अस्थायी रूप से डाउन भी हो सकती है.

छात्र अपना रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म जैसे up10.abplive.com और up12.abplive.com भी उपलब्ध हैं, जहां छात्र अपना रोल नंबर डालकर तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं. अगर वेबसाइट स्लो हो जाए या ओपन न हो, तो छात्र DigiLocker का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे तेज और सुरक्षित तरीका माना जाता है. DigiLocker पर अपलोड की गई मार्कशीट डिजिटल रूप से वैध होती है, जिसे आप किसी भी जगह जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं, और यह सरकारी मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म है.

DigiLocker से ऐसे पाएं अपनी मार्कशीट
DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऐप या वेबसाइट खोलें और मोबाइल नंबर या यूजरनेम के जरिए लॉगिन करें. इसके बाद Education सेक्शन में जाकर UP Board को चुनें, फिर Class 10th या 12th मार्कशीट ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको अपना रोल नंबर और परीक्षा वर्ष 2026 भरना होगा, जिसके बाद आपका रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा.

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वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
वेबसाइट से रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले होमपेज पर दिए गए 10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं.

इस बार कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
इस साल UP Board 2026 परीक्षा में करीब 52 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 10वीं के लगभग 27.5 लाख और 12वीं के करीब 24.7 लाख छात्र शामिल हैं. परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच आयोजित हुई थीं, और कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया गया था, जिससे अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है. 

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