Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3102540
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज का सबसे पॉवरफुल कुनबा? 29 साल बाद 'करवरिया बंधु' फिर हुए इकट्ठा, एक साथ जुटे तीनों भाई

karwaria Family History: प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के कल्याणी देवी मोहल्ला की मशहूर करवरिया कोठी चर्चा में है. करवरिया कोठी में तीनों करवरिया ब्रदर्स एक साथ पहुंच गए हैं. इससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 08, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwaria Brothers
Karwaria Brothers

karwaria Family History: प्रयागराज के करवरिया बंधु एक बार फिर चर्चा में हैं. पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं. वह बेटे की शादी में शामिल होंगे. नैनी सेंट्रेल जेल से सूरजभान करवरिया कोठी पहुंचे. वह जवाहर यादव हत्याकांड में सजा काट रहे हैं. कपिलमुनि करवरिया और उदयभान करवरिया पहले ही जेल से छूट गए हैं. प्रयागराज ही नहीं आसपास के जिलों में ब्राह्माण समाज में करवरिया बंधु की गहरी पैठ है. आइए जानते हैं करवरिया फैमिली के बारे में....  

करवरिया परिवार का इतिहास?  
करवरिया बंधु मूलरूप से कौशांबी के मंझनपुर के चकनारा गांव के रहने वाले हैं. वर्तमान में प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के कल्याणी देवी मोहल्ला की मशहूर करवरिया कोठी में रहते हैं. विशिष्ट नारायण करवरिया ऊर्फ भुक्खल महाराज के सबसे बड़े बेटे कपिलमुनि करवरिया बसपा से फूलपुर के सांसद रह चुके हैं. दूसरे नंबर के बेटे उदयभान करवरिया बारा विधानसभा सीट से भाजपा से विधायक रह चुके हैं. वहीं, सबसे छोटे बेटे सूरजभान करवरिया बसपा से एमएलसी रह चुके हैं.  

करवरिया बंधु का सियासी नाता 
विशिष्ट नारायण करवरिया ऊर्फ भुक्खल महाराज भी इलाहाबाद उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली. भुक्खल महाराज के नाम पर कौशांबी में सिनेमा हॉल, चीनी मिल और कई होटल हैं. 80 के दशक में करवरिया परिवार और जवाहर यादव के बीच बालू के ठेकों को लेकर अदावत शुरू हुई. जौनपुर के खैरतारा गांव के रहने वाले जवाहर यादव 1980 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) आकर बस गया. इलाहाबाद आकर जवाहर यादव ने पहले बोरी सिलने का काम किया. इसके बाद वह शराब के धंधे में घुस गए.  

Add Zee News as a Preferred Source

बालू के धंधे को लेकर शुरू हुई अदावत 
इसके बाद जवाहर यादव बालू के धंधे में घुसना चाहा. बस यही से जवाहर यादव और करवरिया परिवार के बीच तनातनी शुरू हो जाती है. 1989 में जवाहर यादव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई. कहा जाता है कि जवाहर यादव मुलायम के करीबी बन गए. 1993 में जवाहर यादव सपा से झूंसी से विधायक भी बने. जवाहर अशोक नगर में रह रहे थे और बालू का कारोबार कर रहे थे. जवाहर यादव के बालू के कारोबार में उतरने के बाद करवरिया बंधु से विवाद बढ़ता गया. 

एके47 का पहली बार किया गया इस्तेमाल  
13 अगस्त 1996 को शाम करीब 6 बजे जवाहर यादव जार्जटाउन से मारुति कार में अपने ड्राइवर गुलाब और कल्लू के साथ घर जा रहे थे. तभी सिविल लाइंस स्थित पैलेस सिनेमा के पास मारुति वैन सवार लोगों ने जवाहर की कार में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इसमें विधायक जवाहर यादव, उनके ड्राइवर गुलाब और कमल कुमार दीक्षित की मौत हो गई. कल्लन यादव और पंकज घायल हो गए थे. बताया जाता है कि जवाहर यादव की हत्या में प्रयागराज में पहली बार एके47 इस्तेमाल किया गया. 

करवरिया बंधुओं पर लगा था हत्या का आरोप 
जवाहर यादव की हत्या का आरोप करवरिया बंधुओं पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया पर लगा. 23 साल बाद 4 नवंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उदयभान करवरिया ने 2014 में सरेंडर कर दिया था. 2024 में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उदयभान करवरिया की सजा को माफ कर दिया. वहीं, कपिलमुनि करवरिया और सूरजभान करवरिया जवाहर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: पुलिस की लापरवाही पर इलाहाबाद HC नाराज, 13 साल पुराने हत्या मामले में गौतमबुद्धनगर कमिश्नर और हापुड़ SSP तलब

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत, 70 से ज्यादा लोगों के मामले में आया बड़ा फैसला

TAGS

Karwaria brothers

Trending news

Karwaria brothers
प्रयागराज का सबसे पॉवरफुल कुनबा? 29 साल बाद 'करवरिया बंधु' फिर हुए इकट्ठा
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां संगम में विसर्जित, बेटे ने दी विदाई
Lucknow news
लखनऊ में बड़ा हादसा, पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने दिखाई इंसानियत
Varanasi News
शुभम जायसवाल गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी
Farrukhabad news
‘मौत के मांझा’ पर योगी सरकार का एक्शन! फर्रुखाबाद में 480 चरखियां जब्त
Kushinagar News
कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा: हाइवे पर खड़े ट्रेलर से कार टकराई, तीन की मौत
Lucknow news
सुहेलदेव आर्मी प्रमुख समेत 100 लोगों पर FIR, UGC के समर्थन में किया था प्रदर्शन
UP Budget
यूपी सरकार में पहला बजट कब और किसने पेश किया था? सबसे ज्यादा किसे मिला मौका!
Allahabad High Court
बिना सबूत पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना 'हत्या', HC ने क्यों की ये तल्ख टिप्पणी?
UP Encounter
यूपी में बरेली से आजमगढ़ तक गूंजी ठांय-ठांय,कई बदमाश हुए लंगडे तो कई ने किए हाथ खड़े