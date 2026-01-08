18 या 19 जनवरी कब है मौनी अमावस्या? स्नान दान और शुभ मुहूर्त को लेकर दूर कर लें कंफ्यूजन

Mauni Amavasya 2026: इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से हुई है. 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पड़ रही है. वहीं, मौनी अमावस्या की डेट को लेकर कंफ्यूजन है.
Mauni Amavasya 2026: माघ का महीना चल रहा है. प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. इस बार भी महाकुंभ की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के माघ मेले में आने का अनुमान है. माघ महीने में ही अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है. मौनी अमावस्या में गंगा स्नान का विशेष महत्व है. आइए जानते हैं इस बार मौनी अमावस्थ्या कब पड़ रही है?.
कब है मौनी अमावस्या?
इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से हुई है. 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पड़ रही है. ये दूसरा प्रमुख शाही स्नान होगा. इसके बाद माघ की अमावस्या पड़ेगी. इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 3 मिनट पर हो रहा है. वहीं अमावस्या तिथि समापन 19 जनवरी 2026 को देर रात 1 बजकर 21 मिनट पर हो रहा है. ऐसे में मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.
वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा
इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान होगा. 1 फरवरी 2026 माघी पूर्णिमा का चौथा शाही स्नान होगा. इसके बाद 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि पर माघ मेले का समापन हो जाएगा. मौनी अमावस्या पर इस बार 5 से 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. मेला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों में जुटा है. साथ ही भीड़ नियंत्रण को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं.
मौनी अमावस्या का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है. जो भी लोग मौनी अमावस्या के दिन पर गंगा स्नान करते हैं, उसके जाने-अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं. मौनी अमावस्या के दिन 'मौन व्रत' करने का भी लाभ मिलता है. इस दिन लोग पूरे दिन मौन व्रत का पालन करते हैं. ऐसा करने से मन शांत रहता है. साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है.
पूजा का महत्व?
मौनी अमावस्या के दिन पूजा-पाठ करने से पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है. इसके साथ ही इस दिन स्नान-दान करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है. इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें. मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अमृत के समान माना गया है.
