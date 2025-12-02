Advertisement
Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 में कब शुरू होगा? नोट कर लें शाही और पवित्र स्नान की तिथियां

Magh Mela 2026 Snan Dates: हर साल संगम तट पर आयोजित होने वाला माघ मेला अत्यंत विशिष्ट महत्त्व रखता है. इस लेख में जानते हैं कि साल 2026 में माघ मेला कब शुरू होगा, यह कितने दिन तक चलेगा और मुख्य स्नानों की तारीखें क्या हैं.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:33 PM IST
Magh Mela 2026
Magh Mela 2026

Magh Mela 2026: प्रयागराज का माघ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता का विशाल सांस्कृतिक पर्व है.  गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हर साल लगने वाला माघ मेला करीब 44 दिनों तक चलने वाला है. यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आस्था और अध्यात्म से जोड़ने का अनोखा अवसर होगा.  रिकॉर्ड भीड़ की संभावनाओं के बीच प्रशासन इसे महाकुंभ जैसी भव्य और सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ सजाया जा  रहा है.  यहां देखें कल्पवास, शाही स्नान और माघ मेले के प्रमुख स्नान की तिथियां...

कब शुरू हो रहा माघ मेला?
इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी, पौष पूर्णिमा से होगी. ये भव्य आयोजन 15 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा. अब जानते हैं कल्पवास कितने दिनों का होगा.

Magh Mela 2026: हापुड़ से भी ज्यादा बड़ा होगा प्रयागराज 'माघ मेला' क्षेत्र, महाकुंभ की तर्ज पर तैयारी

कितने दिनों का होगा कल्पवास? 
माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण भाग कल्पवास होता है. कल्पवासी पूरे एक महीने संगम तट पर साधारण टेंटों में रहते हैं.  वे हर दिन गंगा स्नान करते हैं, मंत्र जाप, कीर्तन, प्रवचन और साधना में समय बिताते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कल्पवास 29 दिनों का रहेगा.  मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से होगी और इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ होगा.

माघ मेले के प्रमुख स्नान की तिथियां भी जानिए....
3 जनवरी 2026: पौष पूर्णिमा -मेला और कल्पवास का शुभारंभ
14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर पवित्र स्नान
18 जनवरी: मौनी अमावस्या: सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान
23 जनवरी: वसंत पंचमी: सरस्वती पूजा और शुभ स्नान
1 फरवरी: माघी पूर्णिमा: कल्पवासियों का मुख्य स्नान
15 फरवरी: महाशिवरात्रि: अंतिम स्नान और मेले का समापन

मेले में होंगी बहुत सी सुविधाएं
मेला क्षेत्र में सुविधाओं को भी काफी बढ़ाया जा रहा है. यहां 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 360 किलोमीटर एलटी विद्युत लाइन और 160 किलोमीटर सड़क मार्ग विकसित किए जाएंगे. 

Magh Mela 2026: माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, किराए को लेकर महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!
 

