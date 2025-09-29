Advertisement
यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे?

India one Day Capital: उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा 75 जिले आते हैं. इन्हीं 75 जिलों में से एक ऐसा भी शहर है जो देश की 24 घंटे के लिए राजधानी बना था. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:10 PM IST
यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे?

Prayagraj one-day capital of India: भारत की राजधानी का नाम लेते ही ज़हन में सबसे पहले नई दिल्ली आता है. क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी शहर है, जिसे सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने का मौका मिला था? इतिहास की किताबों में दर्ज यह किस्सा जितना दिलचस्प है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

यूपी में एक दिन की राजधानी बना ये शहर
भारत की एक दिन की राजधानी बना शहर कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज (इलाहाबाद) जिला है. यह इकलौता ऐसा जिला है जो केवल 24 घंटे के लिए देश की राजधानी बना था. इलाहाबाद को भले सिर्फ एक दिन के लिए राजधानी बनने का गौरव हुआ हो, लेकिन इसके बाद यह घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई. इलाहाबाद को यह दर्जा एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान दिया गया था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी थी, जिससे भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया.  

यह घटना क्यों हुई?
1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया. यह स्थानांतरण एक औपचारिक घोषणा के माध्यम से किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था. इसी घोषणापत्र के तहत, इलाहाबाद को उस दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था. 

क्यों मिला इलाहाबाद को राजधानी का दर्जा ?
यह शहर उस समय उत्तर-पश्चिम प्रांत की राजधानी था, जो बाद में संयुक्त प्रांत और फिर उत्तर प्रदेश बना.  इलाहाबाद को प्रशासनिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था, खासकर ब्रिटिश काल के दौरान. 

ये लेख सामान्य जानकारी, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

;