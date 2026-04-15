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यूपी बोर्ड रिजल्ट के टिक टिक शुरू; जानिए किस विषय में सबसे ज्यादा फेल होते हैं छात्र

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है. इस साल करीब 52 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी.आइये जानते है सबसे ज्यादा किस विषय के छात्र फेल होते है. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है. इस साल करीब 52 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी. बोर्ड द्वारा कॉपियों की जांच लगभग पूरी कर ली गई है और मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 26 अप्रैल 2026 तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है.आइये जानते है सबसे ज्यादा किस विषय के छात्र फेल होते है. 

कैसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट
दरअसल, रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए होमपेज पर ‘UP Board 10th 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के बाद उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखें.

सबसे ज्यादा किस विषय में छात्र फेल
जानकारी के मुताबिक,चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदीभाषी राज्य होने के बावजूद यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा छात्र हिंदी विषय में फेल होते हैं. हर साल लाखों छात्र हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाते हैं. आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में 7 से 10 लाख तक छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे हैं. इसका मुख्य कारण वर्तनी, व्याकरण और लेखन अभ्यास की कमी माना जाता है.

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गणित और संस्कृत भी बने चुनौती
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईस्कूल के छात्रों के लिए गणित दूसरा सबसे कठिन विषय साबित होता है. करीब 25 से 27 प्रतिशत छात्र गणित में फेल हो जाते हैं, जिसका कारण नियमित अभ्यास का अभाव है. इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों में भी बड़ी संख्या में छात्र असफल होते हैं.

फेल होने के मुख्य कारण
विशेषज्ञों के अनुसार, छात्रों का हिंदी को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है. अधिकतर छात्र इसे आसान और स्कोरिंग विषय समझकर गंभीरता से तैयारी नहीं करते. लिखने का अभ्यास न करना, व्याकरण पर ध्यान न देना और भाषा की जटिलताओं को नजरअंदाज करना भी असफलता के प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह
छात्रों को सभी विषयों को समान महत्व देना चाहिए. खासतौर पर हिंदी और गणित जैसे विषयों में नियमित अभ्यास और मजबूत आधार बनाना जरूरी है. सही रणनीति और समय प्रबंधन से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

 

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