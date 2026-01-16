प्रयागराज माघ मेले में चर्चा का केंद्र बने सतुआ बाबा, जानिए कौन हैं ‘सतुआ’ नाम से विख्यात ये सिद्ध संत

Varanasi News/जय पाल: प्रयागराज के माघ मेले में इस समय जिस संत की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह काशी के सिद्ध संत सतुआ बाबा हैं. सोशल मीडिया पर उनकी और उनके शिष्य की लग्जरी गाड़ियों व प्राइवेट जेट की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सतुआ बाबा कौन हैं और उनके जीवन की कहानी क्या है. अगर आपको लगता है कि यह चर्चा सिर्फ डिफेंडर या पोर्श कार तक सीमित है, तो जरा ठहरिए. संत सतुआ बाबा का जीवन सनातन परंपरा, त्याग, परोपकार और आध्यात्मिक सिद्धियों का अनोखा संगम माना जाता है.

कौन हैं सतुआ बाबा?

सतुआ बाबा, जिनका मूल नाम जेठा पटेल था, गुजरात के रतनपुर के एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे. वे पालिताना राज्य में दीवान के पद पर रहे. अकाल के समय राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उन्होंने भूखी जनता के लिए अन्न के भंडार खोल दिए. इस फैसले की कीमत उन्हें राज्य से निष्कासन के रूप में चुकानी पड़ी. इसके बाद वे काशी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी परशुरामदास जी महाराज से दीक्षा ली और मणिकर्णिका घाट को अपनी तपोस्थली बनाया. यहीं से उनका जीवन पूर्ण रूप से संतत्व की ओर अग्रसर हुआ.

‘सतुआ बाबा’ नाम कैसे पड़ा?

मान्यता के अनुसार, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और चने का सत्तू प्रसाद के रूप में स्वीकार किया. इसके बाद बाबा को सत्तू बांटने का आदेश मिला, जिससे वे ‘सतुआ बाबा’ के नाम से विख्यात हुए.

चमत्कारों की भी है चर्चा

दस्तावेजों और मान्यताओं में सतुआ बाबा से जुड़े कई चमत्कारों का उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि वाराणसी के सेठ पुरुषोत्तमदास अग्रवाल को उन्होंने मृत्यु के बाद जीवनदान दिया. वहीं गुजरात के एक श्रद्धालु रघुभाई डाभाभाई को लुटेरों से लुटने के बाद गंगा किनारे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर सहायता की.

सामाजिक और धार्मिक योगदान

पालिताना की महारानी द्वारा दिए गए उपहारों से काशी में सतुआ बाबा आश्रम की स्थापना हुई. आज भी यह आश्रम मानव सेवा और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र माना जाता है.

शिष्य संतोष दास क्यों हैं चर्चा में?

सतुआ बाबा के शिष्य संतोष दास यूपी के सीमावर्ती ललितपुर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते हैं. मात्र 11 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़कर काशी पहुंचे. वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े से जुड़े इस पीठ के मुखिया सतुआ बाबा ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया.

हाल के दिनों में संतोष दास की महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर सतुआ बाबा और उनकी परंपरा चर्चा में आ गई है.

बता दें कि कुछ दिन पहले प्रयागराज के डीएम सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे और बाबा के लिए रोटी सेंकने लगे. जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उसके दो दिन बाद डीप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या माघ मेला का दौरा करने गए. इस दौरान उन्होंने डीएम को हिदायत देते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में पड़ने की जगह काम करें. इसके बाद जब सीएम योगी प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे तो उन्होंने मंच से ऐसा कुछ कह दिया कि सभी लोग हैरान हो गए, बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी लोग सतुआ बाबा से जुड़ जाइए. जो नहीं जुड़ेगा, उसे भी आखिरी में वहीं जाना है, जहां सतुआ बाबा रहते हैं, यानी मणिकर्णिका घाट