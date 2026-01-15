6 साल की उम्र, जुबां पर पहाड़ों की तरह गीता के श्लोक, जानें कौन हैं बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज?

Magh mela 2026: संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. माघ मेले में आए साधु संत अपने विशेष पहनावे और भव्यता से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इन्हीं में से एक हैं श्रृंगवेरपुर धाम से जुड़े 6 साल के बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज. प्रभु राम के बाल रूप में दर्शन देने वाले श्रीश बाहुबली महाराज संगम तट पर पहुंच तो देखने वालों की भीड़ जुट गई. आइए जानते हैं कौन हैं श्रीश बाहुबली महाराज?.

भगवद्गीता के श्लोक कंठस्थ

बता दें कि बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज महाकुंभ 2025 में भी संगम आए थे. उससे पहले अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वह भगवान राम के बाल रूप में दर्शन देकर चर्चा में आए थे. श्रीश बाहुबली महाराज को भगवद्गीता के तमाम श्लोक कंठस्थ हैं. वह सीएम योगी के मंच पर शिव तांडव सुनाकर सबको चकित भी कर चुके हैं.

पहली कक्षा के छात्र हैं

बताया गया कि श्रीश बाहुबली महाराज पहली कक्षा के छात्र हैं. वे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम से संगम तट पर आए हैं. श्रृंगवेरपुर धाम से प्रभु श्रीराम का नाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा दशरथ ने यहीं पुत्रेष्टि यज्ञ किया था. भगवान राम के परम मित्र निषादराज भी यहीं रहते थे. यहीं उनकी भेंट राम से हुई थी. यही वह जगह है जहां प्रभु श्रीराम राजा का वेष त्याकर वनवासी जीवन शुरू किया था.

धर्म का प्रचार का उनका उद्देश्य

श्रीश बाहुबली महाराज ने बताया कि उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना है. सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है. वह प्रति दिन मां गंगा की आरती करते हैं. श्रीश बाहुबली महाराज का कहना है कि वह भगवान राम का रूप धारण कर हर माता पिता से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह अपने बच्चों को प्रभु श्रीराम जैसा बनाने की कोशिश करें. उनकी इच्छा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ​से मिल सकें.

