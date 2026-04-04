इलाज के बहाने शर्मनाक हरकत? प्रख्यात न्यूरो सर्जन पर छात्रा के गंभीर आरोप, CCTV खंगाल रही पुलिस

प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ दर्ज छेड़खानी के मामले की जांच तेज हो गई है. पुलिस ने पीड़ित छात्रा के मेडिकल के बाद अब साक्ष्यों को संकलित करने में जुट गई है. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी बनाए गए डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के घर के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं. पीड़िता कितने बजे आवास पहुंची और कब वापस गई.

सभी पहलुओं पर की जा रही गहन जांच

इस दौरान आवास पर कितने लोगों की मौजूदगी थी, पीड़िता के आरोप लगाने के बाद जब हंगामा हुआ तो वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे. इन सब चीजों की गहनता से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के आवास पर रहने वाले नर्सिंग स्टॉफ और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है. पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है, साक्ष्यों को कलेक्ट किया जा रहा है. सभी पहलुओं की गहनता से जांच के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

कब का है ये मामला?

बता दें कि 2 मार्च को प्रयागराज के धूमनगंज की रहने वाली एक छात्रा ने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़िता की तहरीर के मुताबिक गुरुवार को उसके सिर में तेज दर्द था. वह डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को दिखाने के लिए पहुंची थी, उसका नम्बर 74 मरीजों के बाद था.रात्रि करीब 10 बजे के बाद उसका नम्बर आया.

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पीड़िता ने लगाया गंभीर आरोप

जब वह डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के केबिन में गई तो उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इस डॉक्टर ने उससे कपड़े उतारने के लिए बोला. इतना ही नहीं कपड़े उतारने के साथ डॉक्टर ने उसकी थाई देखने की बात कही. पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ डॉक्टर ने अश्लील हरकतें की. इन सब चीजों को देखकर वह असहज हो गई, उसने विरोध किया तो डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने उसे दुबारा अकेले आने को कहा.

पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

वहीं छेड़खानी के आरोप लगने के बाद डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने सफाई पेश की है. उन्होंने कहा है कि लड़की की मनोदशा ठीक नहीं है, वह पिछले तीन महीने से उनके यहां इलाज करा रही थी, जो आरोप उसने लगाए हैं वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं. फिलहाल पुलिस ने एफआईआर के बाद मामले की जांच तेज कर दी है. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि मामले की एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना की जा रही है, पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है.