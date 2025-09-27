Advertisement
'रील बनाओ, पैसे कमाओ'....फतेहपुर में शादी के 9 महीने बाद ही दिखा पति का असली रूप

Fatehpur News: फतेहपुर में शादी के नौ माह बाद महिला ने पति व ससुराल पक्ष पर दहेज और सोशल मीडिया से पैसे कमाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. मांगें न मानने पर उसे घर से निकाल दिया गया. पुलिस ने जांच शुरू की है

 

Sep 27, 2025
Fatehpur News: फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के शकुन नगर से दहेज उत्पीड़न का एक अलग और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़ित महिला दीपिका मिश्रा ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला पुलिस और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शादी के कुछ महीनों बाद शुरू हुई प्रताड़ना
दीपिका मिश्रा की शादी करीब नौ महीने पहले देव नारायण मिश्रा से हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के महज तीन माह बाद ही पति, ससुराल पक्ष और पति के दोस्तों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. दहेज में लगातार स्कॉर्पियो कार, पाँच लाख रुपये नकद और एक सोने की चेन की मांग की जाती रही. जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ आए दिन मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया.

सोशल मीडिया से पैसे कमाने का दबाव
सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पीड़िता के पति ने उसे कहा कि “सोशल मीडिया पर फोटो और रील बनाओ, वहीं से पैसे कमाओ, अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊँगा” दीपिका ने बताया कि यह दबाव उसके लिए असहनीय था और पति के दोस्त भी इस उत्पीड़न में शामिल थे.

घर से निकाला, दो दिन से बैठी बाहर
पीड़िता का कहना है कि जब उसने पति और ससुरालवालों की मांगें पूरी करने से इनकार किया तो उसे घर से निकाल दिया गया. वह बीते दो दिनों से अपने मायके जाने की इजाजत तक दिए बिना घर के बाहर बैठी न्याय की गुहार लगा रही है. महिला ने स्थानीय लोगों से मदद की अपील भी की है.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन हरकत में आए. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

