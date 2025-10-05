Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948398
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

ड्रोन की दहशत से नींद गायब! यूपी के इस जिले में रातभर जागकर निगरानी कर रहे ग्रामीण

Drone Terror in Kaushambi: इन दिनों यूपी में ड्रोन की अफवाह ने लोगों में दहशत में डालकर रखा है. कौशांबी में लोग रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन से खौफ में हैं. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kaushambi news
kaushambi news

Kaushambi/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों की अफवाह ने ग्रामीणों और पुलिस की नींद उड़ा दी है.  इटावा से कानपुर तक कई निर्दोष लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं.  पुलिस अफवाहों को रोकने और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है. ऐसा ही एक मामला कौशांबी जिले से सामने आया है.  गांव के ऊपर उड़ रहे ड्रोन कैमरे ने लोगों में दहशत फैला दी है.  रात होते ही गांव के आसमान में दिखाई देने वाले इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल है. हालांकि पुलिस इसको अफ़वाह मान रही है.

रात के अंधेरे में ड्रोन
बीते कुछ दिनों से रात के अंधेरे में आसमान में ड्रोन कैमरा उड़ता दिखाई दे रहा है. शुरुआत में लोगों ने इसे मज़ाक या किसी बच्चे की शरारत समझा, लेकिन लगातार कई रातों तक ड्रोन उड़ता देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. गांव वालों का कहना है कि ड्रोन कैमरा गांव के कई हिस्सों के ऊपर घूमता है और कुछ देर रुककर आगे बढ़ जाता है.

रात में लोग दे रहे पहरा- अब लोगों ने घरों के बाहर बैठकर रातभर पहरा देना शुरू कर दिया है. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. पुलिस गाँव पहुची, और लोगों से सतर्कता बरतने की बात कही. पुलिस ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kaushambi newsdrone news

Trending news

Hapur News
हापुड़ में दो समुदाय आमने-सामने...जमकर पथराव, एक युवक घायल, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात
Maulana Shahabuddin Razvi
बरेली को किसी भी सूरत मे संभल बनने नहीं देंगे..मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर हमला
weather in uttarakhand
धुआंधार बारिश से भीगेंगे चमोली, बागेश्वर समेत ये जिले, टूटकर बरसेंगे बादल,ओलावृष्टि
Lucknow latest news
लखनऊ : नैमिष नगर और वरुण विहार योजना पर बड़ी खबर, 30 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
Uttarakhand latest news
कहां लापता हुए उत्तराखंड के करणदीप सिंह, चीन जा रहे मर्चेंट नेवी के जहाज पर थे सवार
UP Anganwadi Bharti 2025
यूपी की आंगनबाड़ियों में 69 हजार पदों की भर्दी, जानें कहां कैसे होगा आवेदन
noida Latest News
नोएडा में आवासीय प्लॉट लेकर खाली छोड़ने वाले सावधान, अथॉरिटी का नया नियम लागू
baghpat news
मेरा पति ढूंढ दो साहब...तहसील दिवस पर विवाहिता की गुहार,
atodhya news
प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित हुए दो मुस्लिम युवक, अपनाया सनातन धर्म
Pilibhit latest News
पीलीभीत को दीपावली का तोहफा: जिले की ये 4 प्रमुख सड़कें होंगी चौड़ी, 39 करोड़ मंजूर
;