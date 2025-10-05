ड्रोन की दहशत से नींद गायब! यूपी के इस जिले में रातभर जागकर निगरानी कर रहे ग्रामीण

Kaushambi/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों की अफवाह ने ग्रामीणों और पुलिस की नींद उड़ा दी है. इटावा से कानपुर तक कई निर्दोष लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं. पुलिस अफवाहों को रोकने और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है. ऐसा ही एक मामला कौशांबी जिले से सामने आया है. गांव के ऊपर उड़ रहे ड्रोन कैमरे ने लोगों में दहशत फैला दी है. रात होते ही गांव के आसमान में दिखाई देने वाले इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल है. हालांकि पुलिस इसको अफ़वाह मान रही है.

रात के अंधेरे में ड्रोन

बीते कुछ दिनों से रात के अंधेरे में आसमान में ड्रोन कैमरा उड़ता दिखाई दे रहा है. शुरुआत में लोगों ने इसे मज़ाक या किसी बच्चे की शरारत समझा, लेकिन लगातार कई रातों तक ड्रोन उड़ता देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. गांव वालों का कहना है कि ड्रोन कैमरा गांव के कई हिस्सों के ऊपर घूमता है और कुछ देर रुककर आगे बढ़ जाता है.

रात में लोग दे रहे पहरा- अब लोगों ने घरों के बाहर बैठकर रातभर पहरा देना शुरू कर दिया है. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. पुलिस गाँव पहुची, और लोगों से सतर्कता बरतने की बात कही. पुलिस ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

