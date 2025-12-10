मुख्तार अंसारी के करीबी पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे बड़ी जब्ती

Ghazipur News: ईडी प्रयागराज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद की करीब दो करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अचैट कर दिया है. ये संपत्तियां गाजीपुर की फर्म M/s विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामले में अटैच की गई है. यह कंपनी मुख्तार अंसारी और उनके साथियों द्वारा संचालित की जा रही थी. जिन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है, वे शादाब अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर है. शादाब, मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है.

दुबई से लौटते ही हुई थी गिरफ्तारी

अक्टूबर 2025 में ED द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर, शादाब अहमद को लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह से लौटते समय हिरासत में ले लिया गया था. बाद में उसे स्पेशल जज (PMLA/CBI), लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया, जहां नॉन–बेलेबल वारंट के तहत उसकी न्यायिक हिरासत तय हुई. 31 अक्टूबर 2025 को ED प्रयागराज ने उनकी कस्टडी हासिल की.

सरकारी जमीन पर बना रखा था गोदाम

आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन ने रैनी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गोदाम बनाया. इसके बाद गाजीपुर में भी अवैध निर्माण किया. इन दोनों गोदामों को बाद में FCI (Food Corporation of India) को किराए पर दिया गया. किराए और NABARD सब्सिडी के जरिए करोड़ों रुपये की कमाई हुई, जबकि जमीन सरकारी थी. अब तक ED ने लगभग 27.72 करोड़ रुपये के का पता लगाया है.

2022 से फरार था

ED की 2022 में की गई सर्च के बाद से शादाब अहमद फरार चल रहा था. कस्टडी में पूछताछ के दौरान पता चला कि शादाब ने करीब 10 करोड़ रुपये के अवैध धन को अलग-अलग लेयर्स में छुपाने और घुमाने में अहम भूमिका निभाई. दोनों कंपनियों के बैंक खातों से वह मुख्तार नेटवर्क द्वारा कमाए गए अवैध पैसों को बिजनेस ट्रांज़ैक्शन की आड़ में घुमा-फिरा कर दूसरी जगह भेजता था. जांच में यह साफ हो गया कि दोनों कंपनियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई. सैलरी और लोन के नाम पर पैसा लेकर संपत्तियां बनाई गईं.

