Prayagraj News: राधाकृष्ण मंदिर की जर्जर दीवार ढही, मलबे में दबकर बुजुर्ग की गई जान, मचा हड़कंप

Prayagraj News: प्रयागराज के कतरा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब राधाकृष्ण मंदिर की जर्जर दीवार तेज आवाज के साथ ढह गई. मलबे में दबकर एक बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत हो गई. इससे आस-पास के लोगों में हड़कंप मच गई. यह हादसा गुरुवार की शाम की है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा में लक्ष्मी टाकीज चौराहा और नेतराम चौराहा के बीच राधा-कृष्ण मंदिर की घटना बताई जा रही है. मृतक की पहचान नवाबगंज के अटरामपुर के 65 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है. वह मंदिर में पुजारी से मिलने आए थे. इसी दौरान मंदिर की जर्जर दीवार और टिन शेड गिर गया. इस हादसे के बाद मौके पर शोरगुल मच गया. तुरंत लोग भागकर मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने में जुट गए.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस हादसे के बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फिर मलबे से बुजुर्ग को निकाला और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद उनकी मौत हो गई. जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई. बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले इसी मंदिर में महापौर गणेश केसरवानी गए थे. तब उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्वार कराने की बात कही थी.

यह भी पढ़ें: Prayagraj News: वेज मंगाया तो आया नॉनवेज, पैकेट खोलते ही उड़े होश, पिज्जा शॉप ऑनर पर लगे ये संगीन आरोप