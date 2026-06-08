गला रेतकर हुई थी हत्या

मृतक का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर चरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है.