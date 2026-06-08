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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक विद्युत कर्मी की गला रेतकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई. ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले लाइनमैन का शव गांव के पास जंगल में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
कहां की है ये घटना?
यह पूरी घटना चरवा थाना क्षेत्र के बाराडोली गांव के पास की है. मृतक की पहचान 30 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजू (पुत्र देवीदीन) के रूप में हुई है. राजकुमार स्थानीय अमनी लोकीपुर विद्युत उपकेंद्र में लाइनमैन के पद पर तैनात था. परिजनों के मुताबिक, राजकुमार रविवार रात को घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन जब वह सुबह देर तक वापस नहीं लौटा, तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की.
परिजनों ने क्या बताया?
वहीं परिजनों के अनुसार राजकुमार रविवार रात घर से ड्यूटी के लिए निकला था. सुबह देर तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई. इसी दौरान गांव के पास जंगल में उसका शव पड़ा मिला.
गला रेतकर हुई थी हत्या
मृतक का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर चरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है.
मामले पर क्या बोले एसपी?
कौशांबी के एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान लाइनमैन राजकुमार के रूप में हुई है. हत्या की वजह क्या थी और इस वारदात के पीछे किसका हाथ है, इसके लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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