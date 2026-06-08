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UP: कौशांबी में सनसनी, ड्यूटी पर निकले लाइनमैन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, जंगल में मिला शव

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विद्युत कर्मी (लाइनमैन) की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST
UP: कौशांबी में सनसनी, ड्यूटी पर निकले लाइनमैन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, जंगल में मिला शव
Image Credit: electricity worker brutally murdered

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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