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'एनकाउंटर या फरार?', मुत्तलिब के लापता होने के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 हफ्ते में मांगी CBI की रिपोर्ट

Muttalib Missing Case: मुजफ्फरनगर के हिस्ट्रीशीटर मुत्तलिब के लापता होने के मामले में हाईकोर्ट ने उसके भाई की याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी है. अब सीबीआई को मुत्तलिब जिंदा है या मर गया है इसका पता लगाना होगा. 4 मई 2026 को उसे रिहा किया गया था. जिसके तुरंत बाद पुलिस ने मुत्तलिब और उसके पिता को हिरासत में ले लिया था. 7 मई को उसके पिता को छोड़ दिया गया, लेकिन तभी से मुत्तलिब लापता है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 02, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:36 AM IST
'एनकाउंटर या फरार?', मुत्तलिब के लापता होने के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 हफ्ते में मांगी CBI की रिपोर्ट
Image Credit: Allahabad High Court

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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'मुत्तलिब जिंदा या मार दिया, CBI पता लगाए', हिस्ट्रीशीटर के लापता होने पर HC सख्त
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