'एनकाउंटर या फरार?', मुत्तलिब के लापता होने के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 हफ्ते में मांगी CBI की रिपोर्ट

Muttalib Missing Case: मुजफ्फरनगर के हिस्ट्रीशीटर मुत्तलिब के लापता होने के मामले में हाईकोर्ट ने उसके भाई की याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी है. अब सीबीआई को मुत्तलिब जिंदा है या मर गया है इसका पता लगाना होगा. 4 मई 2026 को उसे रिहा किया गया था. जिसके तुरंत बाद पुलिस ने मुत्तलिब और उसके पिता को हिरासत में ले लिया था. 7 मई को उसके पिता को छोड़ दिया गया, लेकिन तभी से मुत्तलिब लापता है.

Written By Pooja Singh Published: Sep 02, 2026, 07:36 AM IST | Updated: Sep 02, 2026, 07:36 AM IST join share