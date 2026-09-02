'एनकाउंटर या फरार?', मुत्तलिब के लापता होने के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 हफ्ते में मांगी CBI की रिपोर्ट

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Muttalib Missing Case/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के हिस्ट्रीशीटर मुत्तलिब के लापता होने के मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है. कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह यह पता लगाए कि मुत्तलिब जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है.
मुत्तलिब के भाई की याचिका पर बड़ा फैसला
यह पूरा मामला मुत्तलिब के भाई द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका से जुड़ा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि मुत्तलिब के लापता होने के दो ही मुख्य कारण हो सकते हैं. पहला उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया हो या उसे मार दिया हो. जबकि दूसरा वह खुद पर चल रही कानूनी कार्रवाइयों और सजा से बचने के लिए कहीं छिपा बैठा हो.
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे मुत्तलिब जीवित हो या फिर उसकी हत्या करके शव को कहीं छिपा दिया गया हो, दोनों ही स्थितियों में सच्चाई का सामने आना और उसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है.
पुलिस की जांच पर जताई सख्त नाराजगी
सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष और नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस लापता मामले में जिस तरह से जांच की है, वह संतोषजनक नहीं है. पुलिस की लचर जांच के कारण ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई के हवाले करना पड़ा है.
CBI को 3 हफ्ते का समय
हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर मामले की प्रारंभिक जांच पूरी करे और अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे. अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी, जहां सीबीआई अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी. इस फैसले से यूपी पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.
हाईकोर्ट के इस कड़े रुख और जांच सीबीआई को सौंपे जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अब 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर देश की नजरें टिकी होंगी कि क्या सीबीआई मुत्तलिब के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के पीछे का सच सामने ला पाती है या नहीं.
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