Prayagraj News: हाई कोर्ट की दहलीज पर बाहुबली धनंजय सिंह, 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग, जानिये क्या है वह मामला?

Former MP Dhananjay Singh Case: पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सजा के खिलाफ धनंजय सिंह की अपील पर यह सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें, जौनपुर की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Former MP Dhananjay Singh Case: उत्तर प्रदेश में इन दिनों पूर्व सांसद धनंजय सिंह सुर्खियों में है. प्रदेश के दिग्गजों में वार-पलटवार का दौर शामिल है. इस बीच आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाहुबली धनंजय सिंह (Bahubali Dhananjay Singh) की याचिका पर सुनवाई होने वाली है. सजा के खिलाफ धनंजय सिंह की अपील पर यह सुनवाई होगी.
धनंजय सिंह की सजा को रद्द करने की मांग
इस याचिका में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सजा पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई है. आपको बता दें, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर की ट्रायल कोर्ट (Jaunpur Trial Court) ने सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही बाहुबली पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इस फैसले के बाद बाहुबली धनंजय सिंह, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ने की दौड़ से बाहर हो गए थे. इसी सजा को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी.
ट्रायल कोर्ट ने धनंजय सिंह को ठहराया दोषी
हालांकि, इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने धनंजय सिंह को 27 अप्रैल 2024 को जमानत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक नहीं लगाई थी. नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल से अपहरण के बाद रंगदारी मांगने में ट्रायल कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी ठहराया है. जौनपुर के लाइन बाजार थाने में साल 2020 में धनंजय सिंह समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल की सजा सुनाई थी.
क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरा मामला साल 2020 का है. उस वक्त नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल (Namami Gange Project Manager Abhinav Singhal) ने धनंजय सिंह और उनके साथी पर उनका अपहरण करने का आरोप लगाया था. आरोप था कि बंदूक दिखाकर रंगदारी मांगी और प्रोजेक्ट के लिए घटिया सामग्री सप्लाई करने का दबाव डाला था. इस मामले में IPC की धारा 364 (अपहरण), 386 (जबरन वसूली), 120B (आपराधिक साजिश), 504 और 506 (धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.
यह भी पढ़ें: 267 हेक्टेयर में बस रही यूपी की ‘ड्रीम सिटी’, 650 करोड़ से चमकेगी लग्जरी टाउनशिप, किसानों को मिला मोटा मुआवजा!