देशी घी, सरसों, रिफाइंड, नमक, टूथपेस्ट, सब नकली...प्रयागराज में चल रहा था खेल, ऐसे हुआ खुलासा

Prayagraj News:  प्रयागराज में  ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया. करीब 30 लाख के नकली घी, तेल, नमक, टूथपेस्ट और पैकिंग मशीन समेत बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:19 PM IST
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली प्रोडक्ट तैयार करने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है. यह फैक्ट्री ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर फर्जी रैपर और पैकिंग का इस्तेमाल कर मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही थी. पुलिस ने मौके से करीब 30 लाख रुपए मूल्य के नकली उत्पाद और पैकिंग सामग्री बरामद की है. यह कार्रवाई फाफामऊ पुलिस द्वारा की गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कैसे चलता था यह पूरा फर्जी धंधा?
पुलिस के अनुसार, पंकज केसरवानी नाम का व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर यह फर्जी फैक्ट्री चला रहा था. यह गिरोह ब्रांडेड कंपनियों के असली जैसे दिखने वाले रैपर, स्टिकर और पैकिंग बॉक्स तैयार करवाता था. फिर कम दर्जे के और सस्ते सामान को इन रैपर में पैक कर मार्केट में असली प्रोडक्ट के नाम पर ऊंचे दामों में बेच दिया जाता था.नकली देशी घी, सरसों और रिफाइंड तेल, नमक, टूथपेस्ट और अन्य दैनिक उपयोग के सामान यहां भरे जाते थे. इनके पैकिंग पर ब्रांडेड कंपनियों के लोगो, रंग और डिजाइन की हूबहू नकल की गई थी, ताकि उपभोक्ता पहचान ही न सके कि सामान नकली है.

गोदाम से मिला भारी माल
छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर,पैकिंग मशीन,प्लास्टिक की खाली बोतलें और डिब्बे,सीलिंग मशीन और मोटे स्टिकर रोल,तैयार नकली पैक प्रोडक्ट,बरामद किए हैं। यह सभी सामान मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार था.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी
फाफामऊ थाने की पुलिस ने आरोपी पंकज केसरवानी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह नेटवर्क और किन जिलों तक फैला हुआ है तथा सप्लाई चेन में और कौन-कौन शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि इस तरह के नकली प्रोडक्ट न सिर्फ उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं

