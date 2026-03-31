प्रयागराज में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब; 4 गिरफ्तार, लाखों की फर्जी करेंसी और हाईटेक उपकरण बरामद

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख 18 हजार 300 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. इसके साथ ही एक वैगनआर कार, नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कलर कागज, प्रिंटर, लैपटॉप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

जानिए पूरा मामला ?

दरअसल, पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लोगों को लालच देकर ठगी करता था. आरोपी 50 हजार रुपये के असली नोट के बदले 1 लाख रुपये के नकली नोट देने का झांसा देते थे. खास तौर पर यह गिरोह ग्रामीण इलाकों में सक्रिय था और बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाता था.

पूर्वांचल के कई जिलों में फैला हुआ

पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार अभियुक्त किसी छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं. यह गिरोह पूर्वांचल के कई जिलों में फैला हुआ है और लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त था. पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.

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पुलिस के अनुसार

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल विवेक यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है.पुलिस के अनुसार, वह पहले भी नकली नोटों की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है.इतना ही नहीं, विवेक यादव जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका है और देवरिया से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था.

नेटवर्क की गहन जांच

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उनके नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. साथ ही, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है.

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