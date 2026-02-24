आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम.... शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले को लेकर फलाहारी महाराज का ऐलान

Swami Avimukteshwarananda: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है. फलाहारी महाराज ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी को जूतों की माला पहनानी चाहिए. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी को गौ हत्यारा बताया. वहीं, शंकराचार्य को 125 करोड़ हिंदुओं के लिए पूज्यनीय बताया.

फलाहारी महाराज का ऐलान

फलाहारी महाराज ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी एक अपराधी है. फलाहारी महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी को हिंदू नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि शंकराचार्य महाराज पर घिनौना आरोप लगाने से सनातनी हिंदू अपमानित हो रहे हैं. वहीं, यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें अग्रिम जमानत की मांग की गई है. शुक्रवार या फिर अगले सप्ताह हाईकोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई हो सकती है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा यौन उत्पीड़न का मामला

अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें उन्होंने यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका में कहा गया है कि यह एक साजिश के तहत उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रायोजित मामला है.

अग्रिम जमानत की मांग की

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में विवेचना यानी जांच जारी रहने या फिर ट्रायल तक अग्रिम जमानत की मांग की है. माना जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार या फिर अगले सप्ताह में सुनवाई कर सकता है.

झूंसी थाने में दर्ज है एफआईआर

बता दें कि 21 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर प्रयागराज एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनंद व दो-तीन अज्ञात के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर का आदेश दिया था. इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

