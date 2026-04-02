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केबिन बंद कर छात्रा के कपड़े उतरवाने का आरोप, प्रयागराज के नामी न्यूरोसर्जन डॉ. कार्तिकेय शर्मा बुरे फंसे

Prayagraj News: छात्रा का आरोप है कि उसके सिर में दर्द था, उसने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को यह जानकारी दी तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपने केबिन का दरवाजा लॉक कर लिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:43 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज के प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर बीए की छात्रा ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित छात्रा की तहरीर पर डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ छेड़खानी समेत कई गंभीर धाराओं में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

छात्रा का ये आरोप 
छात्रा की तहरीर के मुताबिक, उसके सिर में दर्द था, उसने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को यह जानकारी दी तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपने केबिन का दरवाजा लॉक कर लिया और शरीर के ऊपरी हिस्से के सभी कपड़े उतारकर छेड़खानी करने लगे. शिकायत के मुताबिक, डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने उसे नीचे के कपड़े भी उतारने के लिए बोला, लेकिन उसने इसका विरोध किया और कहा कि उसे जांच नहीं करानी है. छात्रा जब वहां से निकली तो उसने सिविल लाइंस थाने में डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 

सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर 
पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. शुक्रवार को कोर्ट में पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पीड़िता के बयान दर्ज कराने के बाद जल्द ही मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा से भी पुलिस पूछताछ करेगी. वहीं छात्रा के छेड़खानी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने सफाई दी है. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है. 

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डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने दी सफाई 
आरोपी बनाए गए डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पीड़िता उनके यहां पिछले तीन महीने से इलाज करा रही थी. बुधवार की रात करीब 9.00 बजे छात्रा उनके हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी. छात्रा का उपचार भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद छात्रा ने उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दिया. डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि उन्हें आशंका है कि छात्रा को बहला कर उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगवाए गए हैं. हालांकि, इसके पीछे कौन लोग है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. डॉक्टर का कहना है कि निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी. 

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