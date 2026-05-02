फतेहपुर में कुएं में गिरकर मासूम की दर्दनाक मौत, घर के बाहर खेलते वक्त हुआ था लापता; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Fatehpur News/ अवनीश सिंह​: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के कोरसम गांव में शुक्रवार दोपहर पांच वर्षीय मासूम खेलते समय अचानक गायब हो गया. शाम सात बजे परिजनों को घर के पास ही स्थित कुएं में मासूम का शव मिला. बिंदकी सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

घर के बाहर खेलते वक्त लापता हुआ था मासूम

इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुक्रवार तीन बजे से गांव निवासी अमृतध्वज रैदास का पुत्र आयुष (5) लापता था. पांच बजे परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. शाम सात बजे परिजन घर के पास स्थित कुएं में जाकर देखा तो आयुष कुएं में उतराता दिखाई पड़ा.

क्या बोले मासूम के पिता अमृतध्वज?

रिपोर्ट्स की मानें तो परिजन उसे कुएं से निकाल कर सीएचसी बिंदकी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक चार भाइयों बलराज, कोहिनूर, शिवा में सबसे छोटा था. मासूम की मौत से उसकी मां नीतू देवी रो-रोकर बदहवास हो गई. पिता अमृतध्वज का कहना है कि आयुष पड़ोसी बच्चों के साथ खेल रहा था. जब पांच बजे दिखाई नहीं दिया, तब खोजबीन शुरू की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों में कोहराम मच गया

पिता अमृतध्वज का कहना है कि किसी पड़ोसी से भी जानकारी नहीं मिल पाई. थानाध्यक्ष सुमित देव पांडेय ने बताया कि पिता की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पुराने जर्जर कुएं में गिरने से मासूम बच्चे की जान चली गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. फिलहाल मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, यूपी के औरैया जिले में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जरुहोलिया की मड़ैया में पत्नी से विवाद होने के बाद नशे में धुत एक युवक ने गांव के कुएं में छलांग लगा दी. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया.

यह भी पढ़िए: कासगंज में टीचर के निलंबन पर भड़के स्टूडेंट्स, स्कूल गेट पर जड़ा ताला, बैग टांगकर काट डाला बवाल

यह भी पढ़िए: कानपुर-हरदोई-कन्नौज और रायबरेली में भयंकर एक्सीडेंट, सड़क हादसे में दो भाइयों समेत 6 लोगों की मौत; कई की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!