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फतेहपुर में कुएं में गिरकर मासूम की दर्दनाक मौत, घर के बाहर खेलते वक्त हुआ था लापता; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Fatehpur News: फतेहपुर जिले में कुएं में गिरकर पांच साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि घर के बाहर खेलते वक्त मासूम लापता हुआ था. चार घंटे तक परिजन और ग्रामीण तलाश करते रहे. परिजनों को शाम सात बजे घर के पास ही स्थित कुएं में मासूम का शव मिला. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 02, 2026, 01:26 PM IST
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Fatehpur News/ अवनीश सिंह​: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के कोरसम गांव में शुक्रवार दोपहर पांच वर्षीय मासूम खेलते समय अचानक गायब हो गया. शाम सात बजे परिजनों को घर के पास ही स्थित कुएं में मासूम का शव मिला. बिंदकी सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

घर के बाहर खेलते वक्त लापता हुआ था मासूम
इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुक्रवार तीन बजे से गांव निवासी अमृतध्वज रैदास का पुत्र आयुष (5) लापता था. पांच बजे परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. शाम सात बजे परिजन घर के पास स्थित कुएं में जाकर देखा तो आयुष कुएं में उतराता दिखाई पड़ा.

क्या बोले मासूम के पिता अमृतध्वज?
रिपोर्ट्स की मानें तो परिजन उसे कुएं से निकाल कर सीएचसी बिंदकी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक चार भाइयों बलराज, कोहिनूर, शिवा में सबसे छोटा था. मासूम की मौत से उसकी मां नीतू देवी रो-रोकर बदहवास हो गई. पिता अमृतध्वज का कहना है कि आयुष पड़ोसी बच्चों के साथ खेल रहा था. जब पांच बजे दिखाई नहीं दिया, तब खोजबीन शुरू की गई.

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परिजनों में कोहराम मच गया
पिता अमृतध्वज का कहना है कि किसी पड़ोसी से भी जानकारी नहीं मिल पाई. थानाध्यक्ष सुमित देव पांडेय ने बताया कि पिता की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पुराने जर्जर कुएं में गिरने से मासूम बच्चे की जान चली गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. फिलहाल मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

वहीं, यूपी के औरैया जिले में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जरुहोलिया की मड़ैया में पत्नी से विवाद होने के बाद नशे में धुत एक युवक ने गांव के कुएं में छलांग लगा दी. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया.

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